- Suporterii echipei Lille au invadat terenul Stadionului Pierre-Mauroy si i-au lovit pe jucatorii echipei gazda, dupa ce acestia au remizat, scor 1-1, cu Montpellier, in etapa a XXIX-a din Ligue 1.Dupa fluierul de final, zeci de fani au patruns pe gazon si i-au agresat verbal si fizic pe jucatorii…

- „Le Printemps des Poetes“ este o asociatie culturala cu sediul la Paris care coordoneaza – pe plan national si international – desfasurarea saptamanii poeziei, festivalul „Le Printemps des Poetes ”, festival ce are loc in fiecare an in luna martie, atat in Franta, cat si in alte 65 de tari. In Romania,…

- Conform The Hill , care citeaza CNN, aceste afirmații vin in contextul in care sunt tot mai multe zvonuri care spun ca SUA s-ar pregati pentru un razboi cu Coreea de Nord. ”Toate pagubele care ar aparea in urma unui razboi ar merita in termeni de stabilitate pe termen lung și securitate naționala”,…

- Iranul considera ca tarile care vand arme Arabiei Saudite trebuie "sa fie trase la raspundere" pentru "crimele de razboi" comise in Yemen, i-a declarat duminica presedintele iranian, Hassan Rohani, omologului sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. Arabia Saudita, in fruntea unei…

- Nota redacției: Notele au fost oferite joi, la ora 11.00, in cadrul emisiunii „Borza Analytica". EMMANUEL MACRON nota 9 - Declarația saptamanii a fost data luni, la Targul Fermierului: „Pentru mine, terenurile agricole din Franța sunt investiții strategice de care depinde suveranitatea noastra,…

- La nivel general, salariul minim pe economie este mai mic de 500 de euro pe luna in statele membre din estul UE si de peste 1.000 de euro in nord-vestul UE, in frunte fiind Luxemburg (1.999 de euro pe luna), Irlanda (1.614 euro), Olanda (1.578 euro), Belgia (1.563 euro), Germania si Franta (ambele cu…

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Inca de la finalul anului 2017 au aparut numeroase informatii legate de posibilul transfer al lui Neymar de la PSG la Real Madrid. Starul francezilor, pentru care a fost platita destul de recent o suma record, este “curtat” intensiv de echipa din capitala Spaniei. Cei de la Real Madrid sunt in criza…

- Sorana Cirstea, locul 38 WTA, a fost invinsa, joi, cu scorul de 6-0, 6-4, de spaniola Garbine Muguruza, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, in optimile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Doha, transmite News.ro . Dupa bunele evolutii din primele doua tururi, jocul Soranei Cirstea…

- Germania vrea sa faca gratuit transportul public pentru a reduce emisiile de poluanți in atmosfera, pe masura ce Berlinul se chinuie sa indeplineasca țintele impuse de Uniunea Europeana astfel incat sa evite o serie de amenzi mari, scrie TheLocal.de . Mișcarea vine dupa devastatorul scandal al emisiilor…

- Pentru un roman din cinci situatia financiara este un bun motiv de a continua sau de a opri o relatie sentimentala, in timp ce femeile par mai relaxate: doar una din 10 ar da papucii prietenului din motive ce tin de bani, se arata in Raportul Consumatorilor privind Platile Efectuate, transmis ieri.…

- Ora de vara a fost eliminata dupa o decizie a Parlamentului European, adoptata cu majoritate de voturi. Astfel, anul nu va mai fi impartit in ora de iarna si ora de vara. Totul a inceput la sfarsitul anului trecut, atunci cand 70.000 de oameni din Finlanda au semnat o petitie prin care au cerut Uniunii…

- Situatia financiara influenteaza decizia privind continuarea unei relatii sentimentale in cazul a 18% dintre barbatii romani si 11% dintre femei, procente apropiate de media europeana, iar 25% dintre romani declara ca lipsa banilor a fost un motiv pentru a se muta inapoi cu parintii in cursul ultimului…

- In Romania, increderea consumatorilor in cresterea economica a scazut in urma crizei guvernamentale care a continuat, in timp ce increderea consumatorilor din Europa a crescut usor in trimestrul IV din 2017, potrivit unui studiu dat publicitații de GfK. “Criza guvernamentală care continuă…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 Sportiva germana Laura Dahlmeier, una dintre marile favorite ale probelor de biatlon, a cucerit, sambata, medalia de aur la sprint (7,5 km), in timp ce romanca Eva Tofalvi s-a clasat doar pe locul 81. Google celebreaza JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018 cu un Doodle special.…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Grenoble (Franta), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a dispus de frantuzoaica Harmony Tan cu 6-4, 5-7, 6-2. Ruse (20 ani, 231 WTA), a patra favorita, s-a…

- Printre multele firme care se chinuie sa supraviețuiasca in Romania, avem și firme „zombi”, dupa cum le denumesc experții in fiscalitate. Acesta sunt genul de companii mici, care au o profitabilitate și o solvabilitate zero, spune Eugen Anicescu, country manager Coface Romania. „Sunt companii nelistate…

- O romanca de 19 ani a avut parte de un sfarșit cumplit, cadavrul ei fiind gasit desfigurat și prezentand 26 de lovituri de cuțit, intr-o padure din Franța.Femeia a fost ucisa cu brutalitate in urma cu un an, in decembrie 2016, cadavrul ei fiind descoperit in padurea Frasnois din regiunea Haut-Jura,…

- Simona Halep s-a reintors in țara dupa finala de la Australian Open. Halep a raspuns la cateva intrebari dar a precizat ca se simte epuizata. Simona Halep nu a dorit sa raspunda decat la trei intrebari la Aeroportul International Henri Coanda, luni, la sosirea in tara dupa ce a jucat finala Australian…

- Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, in finala Australian Open. Romanca a pierdut a treia finala de grand slam jucata in cariera si va cobori, incepand de luni, pe pozitia a doua a clasamenului WTA, dupa 16…

- "Caroline a meritat victoria, datorita consecventei sale si pentru ca a muncit din greu. Insa cred ca Halep va avea din nou sansa ei. Este o competitoare dura si cu siguranta va ridica deasupra capului un astfel de trofeu", a afirmat Craybas, conform bbc.com. Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa,…

- Numarul innoptarilor inregistrate anul trecut in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate de Eurostat, preluata de Agerpres. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere…

- Karolina Pliskova se simte pregatita de lupta cu Simona Halep, pe care a intalnit-o ultima oara chiar la turneul demonstrativ din decembrie 2017, unde romanca s-a impus."Mereu exista o șansa sa o inving pe Simona. Va trebui sa ma concentrez pe jocul meu, sa evoluez bine. Aș face orice pentru…

- "Europenii vor participa la stabilizare si reconstructie numai in zonele in care guvernarea este acceptabila in privinta drepturilor fundamentale", a adaugat Jean-Yves Le Drian intr-o aluzie la regiunile din Siria aflate sub control kurd. Banca Mondiala a estimat costul pierderilor cauzate…

- Franța iși dubleaza bugetul alocat pentru operațiunile militare din strainatate. Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat vineri aceasta decizie, marcand o și mai mare implicare militara a statului in afara granițelor.

- Ana Bogdan, locul 107 WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 6-3, 6-2, pe Kristina Mladenovic (Franta), locul 11 WTA si cap de serie numarul 11, calificandu-se in premiera in mansa secunda a Australian Open, la a doua participare pe tabloul principal de la Melbourne.Bogdan s-a impus intr-o ora…

- Vanzarile Dacia s-au ridicat in 2017 la 655.235 unitați, cu 12,2 % mai mult fața de nivelul atins in 2016, anunta compania. In Romania, Dacia s-a impus ca lider detasat, cu 43.262 vehicule comercializate. Compania sustine insa ca piata din tara noastra a suferit anul trecut un “record trist” prin impactul…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, transmite Reuters, preluata de Agerpres. După finalizarea tranzacţiei, cei care au înfiinţat…

- Potrivit GdS, Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. Prețul de tranzacționare difera de la o țara la alta. In Romania, mașina fabricata la Ford Craiova va fi mai ieftina chiar și cu 2.000 de euro fața de alte state europene.

- La 6 ianuarie 2018 este marcata Ziua mondiala a orfanilor de razboi, fiind instituita de o organizatie din Franta (”SOS Enfants sans Detresss”), care a dorit prin acest demers sa atraga atentia comunitatii internationale asupra acestui grup tinta cu adevarat vulnerabil, copiii ramasi orfani in urma…

- Emmanuel Macron a declarat razboi știrilor false. Președintele Franței a anunțat ca exista planuri pentru introducerea unei legi care sa combata „știrile false”. In plus, el a subliniat ca, in timpul alegerilor, rețelele de socializare vor trebui sa respecte reguli mai stricte privind conținutul pe…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat miercuri ca intenționeaza sa introduca in legislație masuri pentru oprirea propagarii de știri false in mediul online, in special in campaniile electorale, intr-o referința voalata la publicații sprijinite de Kremlin, RT și Sputnik, scrie France24.Citeste…

- Mihaela Buzarnescu (29 de ani) a avut un an 2017 de senzație, urcand din afara topului 500 pana pe poziția 56 in ierarhia mondiala WTA. Site-ul oficial WTA o considera pe Mihaela drept "una dintre jucatoarele de urmarit in 2018" și a oferit 7 motive pentru care romanca merita atenția publicului in anul…

- La un moment dat poetul Nichita Stanescu scria, in anii ’70, versul: ”Ce am eu mai ascuns in mine, sangele miscand un gand (…)”. In anii ’90, un anunț pentru angajare in Japonia suna așa: ”Caut casiera, grupa A”. Este vorba despre grupa de sange A. Adica, Nichita Stanescu știa ce spune, sangele determina…

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, a acordat un interviu emotionant pentru Le Parisien, in care povesteste cum ea si familia ei au fugit in Franta, cum a fost certata de antrenorul ei francez pentru ca a purtat o casca primita de…

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…

- Dupa ce au cucerit Dacia, romanii, in arta lor plastica, ajunsa la apogeu, i-au reprezentat pe daci in postura de zei. Este o ciudațenie a Antichitații care nu s-a mai repetat niciodata, nicaieri in lume. Aceasta este concluzia lucrarii de doctorat a lui Leonard Velcescu, susținuta la Sorbona. Leonard…

- Grupul francez de distributie Carrefour a dezmintit, joi, informatiile aparute în presa potrivit carora ar fi mandat trei banci pentru a studia o eventuala vânzare a operatiunilor sale din China, Argentina si Polonia, în cadrul unui plan de relansare, transmite Reuters. Noul…

- Piata auto romaneasca ar putea depasi, pentru prima data in ultimii 9 ani, pragul de 150.000 de unitati vandute, informeaza Asociatia Producatorilor si Inportatorilor Auto (APIA). „Avand in vedere faptul ca, in ultimii 2 ani, in luna decembrie, piata autovehiculelor noi din Romania a…

- Aproximativ 15.700 de medici romani lucreaza in strainatate, conform un studiu realizat de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii (ARPS), informeaza AGERPRES . “In sistemul medical, conform estimarilor autorilor, aproximativ 15.700 de medici romani isi practica in prezent meseria in strainatate,…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor reactioneaza dupa scandalul iscat in jurul unor formule de lapte praf și produse alimentare pentru copii fabricate de gigantul francez Lactalis. "In Romania nu a fost distribuit laptele praf (formula pentru bebeluși)…

- Romania nu se afla pe lista de distribuție a produselor alimentare cu destinație nutriționala speciala (lapte praf formula pentru bebeluși), contaminate cu Salmonella Enterica, informeaza marți Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor.

- Piata romaneasca de retail este estimata, in prezent, la 40 miliarde euro, 85% din produsele vandute in lantul de comert fiind de origine mixta, iar 15% sunt produse locale, conform unui studiu citat de Agerpres. Conform studiulu, în ceea ce priveşte piaţa de retail din România,…

- Piata locala de retail are o valoare estimata de 40 miliarde de euro, cu patru mari jucatori controland 60% din sector (Kaufland, Carrefour, Metro Cash&Carry si Auchan), Romania fiind, dupa Turcia, Rusia, Franta si Italia, in topul tarilor cu crestere de spatii comerciale, potrivit unui studiu…

- In urma anunțului recent al grupului Allianz de a achiziționa 11,34% din acțiunile Euler Hermes, participația Allianz ajungand astfel la 74,34%, Standard & Poors a revizuit pozitiv ratingul Euler Hermes de la AA- la AA, cu perspectiva stabila. Euler Hermes devine astfel parte centrala a grupului Allianz.…