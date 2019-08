Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a revenit de urgenta din vacanta in Luxemburg pentru o operatie urgenta de extirpare a vezicii biliare, a informat sambata executivul european, transmite AFP, potrivit Agerpres. Jean-Claude Juncker, in varsta de 64 de ani, si-a 'scurtat' vacanta…

- Karmen, fiica lui Adrian Minune, a nascut o fetița in prima zi a lunii august. Tanara a fost extrem de emoționata la gandul ca avea sa o stranga pe Sofia in brațe pentru prima data dupa atatea luni de așteptare. Un apropiat al familiei a declarat ca mamica a facut bagajul de mai multe ori inainte de…

- Politistii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliul sau si nu au mai revenit pana in prezent. Persoanele care dețin informații care sa ajute la gasirea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la numarul de urgența 112. In seara zilei de 31 iulie…

- Cornelia Catanga trece prin momente grele. Cantareața de muzica de petrecere a ajuns de urgența la spital dupa ce a facut infarct. Cornelia Catanga, in varsta de 61 de ani, a suferit un stop cardio-respirator și se afla internata in Spitalul Floreasca din Capitala, relateaza Romania TV. In acest moment…

- Pe 7 iulie, Marius Marian Boțirca, de 42 de ani, a plecat voluntar de pe raza Orașului Topoloveni, județul Argeș, fara a mai reveni. Semnalmente: inalțime 1,70 m, greutate 70 kg, ochi caprui, par negru, cu inceput de calviție frontala, nas drept, fața ovala, astenic. Vestimentatie la momentul plecarii:…

- Simona Halep (27 de ani, locul 8 WTA) se bucura de vacanța inaintea debutului sezonului pe iarba. Dupa eliminarea de la Roland Garros, Simona Halep a revenit in Romania și se bucura de soare și de plimbari pe lac. Sportiva noastra a postat pe contul sau de Instagram o poza de pe o barca, plimbandu-se…

- Polițiștii prahoveni au lansat un apel catre populație pentru gasirea unei adolescente de 15 ani, dupa ce fata a plecat de la domiciliu, vineri seara, și nu a mai revenit. Sectia de Politie nr. 2 Ploiesti a fost sesizata despre dispariția Adei Maria Cristina Burlacu, o adolescenta de 15 ani, din municipiu.…