Prima retea independenta de masurare a nivelului poluarii din aer. Care este calitatea aerului in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 15 senzori amplasati in Bucuresti si Ploiesti inregistreaza permanent, din 1 octombrie 2018, nivelul poluantilor din aer, iar datele sunt disponibile publicului pe site-ul https://airly.

- Un numar de 15 senzori amplasati in Bucuresti si Ploiesti inregistreaza permanent, din 1 octombrie 2018, nivelul poluantilor din aer, iar datele sunt disponibile publicului pe site-ul https://airly.eu/map/en/ sau in aplicatia Airly pentru smartphone, prin intermediul primei retele independente de monitorizare…

- Documentul a fost trimis la Ministerului Mediului, iar tara noastra ar putea plati scump pentru eșecul protejarii cetațenilor: intre 100 si 400 de mii de euro pe zi, spun specialistii din domeniu.

- "E un draft al unui potential proiect de hotarare de Consiliu General la care m-am gandit si am discutat cu toti consilierii generali. (...) Cred ca este un proiect si o tema mai ales care necesita o discutie intre toti consilierii generali, sincer, as lasa cat mai deoparte apartenentele politice…

- Nu mai putin de 25.400 de romani mor anual prematur din cauza poluarii. Este semnalul de alarma tras de Agentia Europena de Mediu (AEM) care ieri a dat publicitatii raportul „Calitatea aerului in Europa — Raport 2018″. Potrivit documentului, transportul rutier este una dintre principalele surse de poluare…

- Un raport al Agentiei Europene de Mediu(AEM) include estimari potrivit carora poluarea cu particule PM2,5 a cauzat 422.000 de decese premature in 41 de tari europene in 2015. Numai in Romania s-ar fi inregistrat in jur de 25.000 de morti premature din cauza poluarii cu particule fine.

- Poluarea aerului are in continuare un impact negativ asupra europenilor, se arata intr-un raport al Agentiei Europene de Mediu(AEM), in care se estimeaza ca poluarea cu particule PM2,5 a cauzat 422.000 de decese premature in 41 de tari europene in 2015, inclusiv 25.000 de morti premature in Romania.

- Conform unui raport al Curții de Conturi a Uniunii Europene, Romania pierde in fiecare an aproximativ 1,5 ani de viața sanatoasa din cauza poluarii aerului. Cifra nu poate parea mare dar ea ne pune intr-o situație mai rea decat a Indiei și doar puțin mai buna decat a Indiei. Citiți…