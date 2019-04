Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Sud va deveni vineri prima tara din lume care va oferi pe intreg teritoriul sau servicii de telefonie mobila de cea de-a cincea generatie (5G) si de asemenea un smartphone de tip 5G, odata cu lansarea modelului Galaxy S10 de la Samsung Electronics, devansand astfel SUA,

- Statele Unite au sancționat joi doua companii chineze care au ajutat Coreea de Nord sa evite sancțiunile internaționale și cele impuse de Washington pe fondul programului nuclear, acestea fiind primele sancțiuni in conexiune cu Phenianul, dupa summitul celor doi lideri, relateaza Reuters preluata…

- In 2019, podiumul celor mai puternice tari din lume ramane neschimbat in raport cu anul precedent, arata clasamentul traditional pe aceasta tema al publicatiei US News&World Report potrivit adevarul.ro. Revista americana US News&World Report a publicat clasamentul celor mai puternice…

- ​România a fost anul trecut pe locul opt la producția de mașini în UE, depașind Polonia și Ungaria, însa țara noastra este foarte departe de Slovacia și Cehia. Raportul ACEA pentru industria auto europeana arata ca Japonia și Turcia sunt piețele de unde vin cele mai multe autoturisme…

- Inițiatorii proiectului beneficiaza de sprijinul mai multor instituții publice de la nivel național, ai caror reprezentanți vor participa la activitatea grupurilor de lucru. Cele mai importante organizații non-guvernamentale care au ca principal obiect de activitate sprijinul copiilor cu autism și…

- Rusia si China reprezinta cele mai mari amenintari in ceea ce priveste spionajul si atacurile cibernetice impotriva Statelor Unite si sunt mai unite ca niciodata in pozitia lor, a declarat marti in Senatul american directorul comunitatii nationale de informatii a SUA, Dan Coats, relateaza Reuters. Dan…

- Faza s-a petrecut in ultima etapa din faza grupelor de la Cupa Asiei. Alireza Beiranvand a repus mingea in joc print-o aruncare din mana care a depasit 60 de metri. Portarul are 26 de ani si a fost prezent si la Cupa Mondiala din Rusia, de anul trecut, cand i-a aparat un penalty lui Cristiano Ronaldo,…

- Reprezentativa feminina a Romaniei a pierdut cu 0-3 partida amicala disputata in compania Coreei de Sud, in cadrul Turneului celor 4 Natiuni, informeaza FRF.”A fost un test foarte util pentru noi, am intalnit o echipa puternica, locul 14 in clasamentul FIFA. Adversarul ne-a pus foarte multe…