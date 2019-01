Stiri pe aceeasi tema

- Sotia unui avocat incarcerat in China si alte trei simpatizante s-au ras in cap, luni, un gest simbolic prin care au incercat, in van, sa sesizeze un tribunal din Beijing in legatura cu soarta juristului, scrie agerpres.ro.

- Bogdan de la Insula Iubirii s-a suparat foarte tare pe Mirela dupa ce ea a spus cateva lucruri despre Hannelore care nu i-au convenit soțului. Mirela a declarat ca nu mai este prietena cu Hannelore din cauza faptului ca nu și-a dat seama cum este ea decat dupa ce a urmarit emisiunea, noteaza click.ro.…

- Compania Liviu Rebreanu a Teatrului National Targu-Mures anunta reprezentatia spectacolului Portughezul de Zoltan Egressy, traducerea Reka Csuros, regia artistica Elemer Kincses, scenografia Cristina Grigoras, reprezentatie ce va avea loc miercuri 19 decembrie 2018, ora 19.30, la Sala Mica. Spectacolul…

- Compania Liviu Rebreanu a Teatrului National Targu-Mures anunta prima reprezentatie din aceasta stagiune cu spectacolul O SCRISOARE PIERDUTA. PREA MULTA VORBARIE dupa I. L. Cargiale, concept, adaptare scenica si texte originale de Alina Nelega, in regia artistica a lui Gavril Cadariu. Reprezentatia…

- Compania Liviu Rebreanu a Teatrului National Targu-Mures anunta o noua reprezentatie cu spectacolul ALBINA DIN CAPUL MEU de Roland Schimmelpfennig in regia lui Theodor-Cristian Popescu, scenografia Mihai Pacurar, light design Lucian Moga. Traducerea textului este semnata de Elise Wilk. Din distributia…

- Spectacolul SCOALA NEVESTELOR de Moliere, in regia lui Cristi Juncu, scenografia lui Cosmin Ardeleanu si coregrafia lui Bordas Attila, este programat duminica 11 noiembrie 2018, de la ora 19.00, la Sala Mare a Teatrului National Targu-Mures. Aceasta este reprezentatia cu numarul 40 a spectacolului SCOALA…

- BBC va difuza saptamana viitoare filmul Doing Money, o ecranizare a poveștii Anei, o tanara din Romania care a fost rapita de pe strazile din Londra și dusa in Irlanda unde a fost obligata sa se prostitueze. Rolul principal in drama BBC este jucat de actrița Anca Dumitru, cunoscuta in Romania pentru…

- Compania Liviu Rebreanu a Teatrului National Targu-Mures anunta o noua premiera: ALBINA DIN CAPUL MEU de Roland Schimmelpfennig in regia lui Theodor-Cristian Popescu, scenografia Mihai Pacurar, light design Lucian Moga. Traducerea textului este semnata de Elise Wilk. Din distributia spectacolului fac…