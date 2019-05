Stiri pe aceeasi tema

- Noul film al regizorului Corneliu Porumboiu, "La Gomera/ The Whistlers", a fost inclus de prestigioasa publicație The Hollywood Reporter printre senzațiile Festivalului de la Cannes din acest an, alaturi de producțiile cu care vin cineaști precum Terrence Malick și Quentin Tarantino, potrivit Mediafax.Criticul…

- Destinata regizorilor aflați la primul sau al doilea film de ficțiune, competiția oficiala TIFF 2019 include 12 opere singulare, puternice și provocatoare, din care juriul va alege la final un singur caștigator al Trofeului Transilvania. „In acest an m-au interesat in principal acele filme care nu se…

- oul film al regizorului american Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", cu Leonardo DiCaprio si Brad Pitt in distributie, a fost inclus in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, alaturi de "Mektoub, my love: Intermezzo", de Abdellatif Kechiche, au anuntat joi organizatorii evenimentului,…

- Noul film al regizorului american Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", cu Leonardo DiCaprio si Brad Pitt in distributie, a fost inclus in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, alaturi de "Mektoub, my love: Intermezzo", de Abdellatif Kechiche, au anuntat joi organizatorii…

- Berbec. Visuri, sperante, ambitii, va puneti o dorinta poate. Telefoane si mesaje neasteptate tinand cont de expeditorii acestora: prieteni vechi, oameni cu care ati colaborat si obtinut succese cine stie cand, dar si persoane intalnite recent care va admira, va apreciaza. O stare de bine,…

- Veteranii Ken Loach, Terrence Malick, Pedro Almodovar si fratii Dardenne, dar si multe nume noi, se numara printre cineastii selectati in competitia celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, lista din care lipseste insa mult asteptata pelicula a lui Quentin Tarantino, care nu a…

- Peliculele produse de compania americana Netflix nu vor fi incluse in competiția oficiala a Festivalului de Film de la Cannes, pentru al doilea an consecutiv, relateaza theguardian.com, potrivit Mediafax.Anul trecut, directorul artistic al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Fremaux,…

- Turda este unul din cele 32 de orașe care au intrat in aceasta primavara in competiția „Hai in Pauza de Mișcare”, ce are drept miza caștigarea unui festival Bucurie in Mișcare pentru oraș.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!