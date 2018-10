Prima REACȚIE după arestarea Elenei Udrea! Intrebat de jurnaliștii aflați in fața ministerului ce crede despre reținerea Elenei Udrea, Tudorel Toader a raspuns: “Haideti sa nu faceti din acest personaj un subiect national. Procedura de extradare va parcurge etapele legale. Pentru mine nu este un subiect Elena Udrea (...) Da, este un cetatean care a comis infractiuni, un cetatean condamnat definitiv si dat in urmarire. De ce nu veniti si pentru alti condamnati din strainatate sa ma intrebati ce se intampla cu ei?” Elena Udrea si Alina Bica ar fi fost arestate in Costa Rica dupa ce politia locala a pus in aplicare o cerere a Interpol, informeaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

