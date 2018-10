Stiri pe aceeasi tema

- România U21 are prima șansa de a merge la Euro 2019 dupa victoria de azi, 2-0 cu Tara Galilor. Doar un egal mai are nevoie echipa antrenata de Mirel Radoi, contra codasei Liechtenstein, martea viitoare, la Ploiesti, pentru a se califica. Nationala lui Radoi a trecut cu bine de examenul…

- Mihai Stoichița trage concluziile dupa victoria Romaniei U21 in fața Țarii Galilor, scor 2-0. Directorul tehnic de la FRF spera ca aceasta generație sa obțina rezultate bune și la echipa de seniori. "Ne-am relaxat puțin dupa 2-0, au avut doua ocazii, dar Dumnezeu a fost roman in seara asta. Nu trebuie…

- Directorul tehnic al echipei nationale, Mihai Stoichita, considera ca meciul Romaniei U21 cu Tara Galilor de la Cluj, de pe stadionul celor de la CFR, are o miza mult mai mare decat cel al primei reprezentative din Lituania, din cadrul Ligii Natiunilor.

- Este meciul care poate asigura în mare masura calificarea tricolorilor mici la Euro 2019. România este la doar un pas de o calificare istorica la CE U21 din Italia, de vara viitoare. De patru puncte are nevoie tineretul în meciurile cu Tara Galilor si Lichtenstein pentru…

- George Țucudean, cel mai bogat fotbalist din Romania, a vorbit cu reporterii Libertatea duminica, in ziua reunirii naționalei in vederea meciurilor cu Lituania și cu Serbia, din Liga Națiunilor. La 27 de ani, atacantul aradean, 6 selecții și doua goluri pentru tricolori, e un tip matur, care mai are…

- George Tucudean a deschis scorul in meciul jucat de CFR Cluj la Giurgiu, impotriva Astrei. Campioana Romaniei a plecat cu toate cele trei puncte de pe stadionul ”Marin Anastasovici”, dupa victoria cu 2-1.

- Mirel Radoi, selecționerul naționalei U21, a vorbit despre victoria reușita de echipa sa in meciul cu reprezentativa similara a Bosniei, 2-0, in preliminariile Europeanului din 2019. CALCULE. Naționala lui Radoi mai are nevoie de 4 puncte din doua meciuri pentru a-și asigura calificarea. "Tricolorii"…

- Politistii Compartimentului Rutier Gherla cerceteaza un barbat din comuna Sanmartin, judetul Cluj, dupa ce l-au depistat conducand sub influenta bauturilor alcoolice. Luni, 16 iulie, in jurul orei 23.40, politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla au depistat un barbat, de 29 de ani, din comuna…