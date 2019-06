Stiri pe aceeasi tema

- Lanț uman in fața Cimitirului din Valea Uzului pentru a impiedica manifestarile de la ora 17.00Peste 1000 de maghiari au format, joi, un lanț uman in fața Cimitirului Eroilor din Valea Uzului pentru a nu permite accesul la manifestarile care urmeaza sa fie organizate de Ziua Eroilor de mai…

- Urmare unei sesizari din partea Asociației Civice pentru Demnitate in Europa (ADEC), Prefectura Bacau a solicitat Inspectoratului de Poliție Bacau și Inspectoratului de Jandarmi Bacau sa asigure maine, 6 iunie, accesul cetațenilor in incinta Cimitirului Internațional al Eroilor de la Valea Uzului.…

- Ceremonialul militar organizat de ”Ziua Eroilor” aduce restricții de circulație in zona Cimitirului Eroilor, din municipiul Deva. Astfel, joi, 6 iunie 2019, intre orele 11:15 – 13:00, circulația rutiera va fi inchisa pe strada Calugareni – pe tronsonul cuprins intre intersecția cu strada Eroilor…

- Senatorul Partidului Miscarea Populara (PMP) Covasna, Gheorghe Baciu, va sarbatori Ziua Eroilor la Valea Uzului, alaturi de membrii comunitatii romanesti din judetele Covasna, Harghita si Mures care vor fi prezenti pe 6 iunie in aceasta localitate pentru a cinsti memoria ostasilor inmormantati in Cimitirul…

- Senatorul Dragoș Benea, președintele PSD Bacau, a reacționat, vineri, in problema Cimitirului Internațional de la Valea Uzului. Potrivit social-democratului, primarul din Darmanești, Constantin Toma (ALDE), a greșit cand a programat in campania... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Consiliul Judetean Covasna va organiza o "sedinta de lucru" in Valea Uzului in data de 6 iunie, in cadrul careia va fi adoptata o rezolutie prin care se va cere solutionarea situatiei Cimitirului Eroilor din localitate, a anuntat joi, vicepresedintele institutiei, Gruman Robert. Acesta…

- NU guvernul decide unde au murit Eroii Romani, ci Istoria. Negocierile politice nu pot sterge sangele romanilor. Exista o intreaga dezbatere pe tema amplasamentului Cimitirului de la Valea Uzului, daca acesta apartine de Bacau sau de Harghita; bineințeles ca apartine de Bacau, caci așa spun actele cadastrale,…

- Iuliu Mureșan, 65 de ani, s-a intors de azi in fotbalul romanesc. Fostul președinte al CFR-ului va fi director executiv la Hermannstadt. "Muri" a oferit prima reacție și a anunțat ca se afla intr-o relație excelenta cu Vasile Miriuța, antrenorul fiind cel care a insistat pentru venirea sa la clubul…