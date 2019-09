Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, solicitare catre premierul Viorica Dancila, dupa respingerea Rovanei Plumb, pentru functia de comisar european. Liberalii ii cer sefei Executivului sa nu mai faca nicio propunere, fara consultarea sefului statului si a Parlamentului. "Propunerea Guvernului condus de…

- Dan Barna a susținut ca ”daca premierul unui stat insista pe un candidat, președintele Comisiei Europene spune ca ok, sa-l propunem...”. ”Nu exista așa ceva!” i-a raspuns Denise Rifai, subliniind ca Ursula von der Leyen ar risca sa-și pice intregul cabinet de comisari in fața Parlamentului European. …

