- "Azi am oferit colegilor europarlamentari din Comisia Juridica, așa cum mi-au solicitat, clarificari suplimentare. Prevederi diferite au facut sa existe diferențe intre declarația financiara conform codului de conduita al comisarilor depusa la Bruxelles și declarația de avere depusa in Romania. Pana…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…

- Intrebat cum vede primirea de catre Romania a portofoliului Transporturilor, Victor Ponta a raspuns: "Foarte bun, se putea si mai rau, se putea si mai bine. Acum important este sa fie pregatiti pentru partea a doua: ce se intampla daca pica propunerea in comisii". Ponta a spus ca Romania trebuie…

- Presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat o pe Rovana Plumb in postul de comisar european din partea Romaniei. Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a anuntat ca se opune numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european. Si liberalii au anuntat ca Romania risca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca acceptarea Rovanei Plumb pentru functia de comisar euroopean in echipa Ursula von der Leyen ar fi „dovada si expresia increderii“ pe care Bruxelles-ul o are in Romania.

- Delegatia USR PLUS in Parlamentul European se opune numirii Rovanei Plumb in functia de comisar european, propunere oficializata azi prin comunicatul transmis de noua presedinta aleasa a Comisiei Europene. „Rovana Plumb nu respecta criteriile de integritate considerate esentiale de Alianta USR PLUS…

- Potrivit sursei citate, in locul celor doi ar putea fi propusa Ramona Manescu, ministrul Afacerilor Externe, iar Romania ar putea primi portofoliul Transporturilor. Luni, liderul Grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, a avertizat ca exista pericolul ca Rovana Plumb sa nu treaca…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan îi cere premierului Viorica Dancila sa renunțe la nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european și sa desemneze o persoana competenta și integra pentru acest post. Turcan spune ca persistența cu care premierul susține o candidatura nepotrivita…