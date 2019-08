Stiri pe aceeasi tema

- Prima reacție din PSD la alianța Pro Romania - ALDE vine de la un lider județean care, la auzul veștii, a crezut ca este un fake news.„Media romaneasca e plina de noutati care nu tin mai mult de 5 secunde”, a zis liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, la Digi24. Cand realizatorul emisiunii i-a…

- ​În coaliție de guvernare cu PSD, Calin Popescu Tariceanu anunța, pe Facebook, o alianța politica cu Pro România, condusa de Victor Ponta. ​„Discuții fructuoase în aceasta dimineata cu liderul Pro România, Victor Ponta : am hotarât o viitoare colaborare sub…

- Lovitura politica a verii: ALDE face alianta cu Pro Romania si vor avea grup parlamentar comun. “€Discuții fructuoase in aceasta dimineata cu liderul Pro Romania, Victor Ponta : am discutat o viitoare colaborare sub forma unei Alianțe politice! ALDE si Pro Romania vor avea grupuri parlamentare comune,…

- Fostul lider și premier al PSD, Adrian Nastase atrage atenția ca imediat dupa pierderea prezidențialelor PSD s-ar putea confrunta cu o migrație masiva a parlamentarilor, de aceea le recomanda liderilor partidului sa puna la punct o mare alianța de stanga extinsa impreuna cu ALDE și Pro Romania pentru…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca, in cazul in care nu va fi decis un candidat comun pentru prezidentiale al PSD-ALDE, atunci partidul pe care il conduce va cauta o alta formula de alianta, posibil cu Pro Romania. Declarațiile au fost facute duminica seara la Antena3. Principalele declarații: „Absolut.…

- Exit-poll CURS Avangarde da PSD și PNL la egalitate cu cate 25,8%, Alianța USR PLUS cu 23,9%, ALDE sub pragul de 5%. PSD pierde 20 de puncte fața de parlamentare, USR PLUS caștiga masiv fara sa aiba structuri locale. Exit-poll-ul realizat de CURS și Avangarde, care estimeaza datele valabile pentru ora…

- Cat de curate sunt alegerile europarlamentare, care au, in premiera absoluta, un referendum insoțitor despre problema corupției? Pentru a raspunde acestor intrebari, Coaliția pentru un Parlament Curat, parte a Alianței pentru o Romanie Curata, a monitorizat in total 86 de candidati pentru integritate,…