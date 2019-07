Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen, fost ministru al Apararii in Germania a fost desemnat noul președinte al Comisiei Europene, anunta Antena 3. Aceasta a fost propunere presedintelui francez Emmanuel Macron. Charles Michel a fost ales presedintele Consiliului European. Stire in curs...

- Un acord privind desemnarea noilor sefi ai institutiilor Uniunii Europene este "tot mai aproape", a anuntat presedintele Consiliului European. "Teoretic, avem un acord", a afirmat la randul sau o sursa europeana bine plasata la Bruxelles. A treia zi a summitului in care liderii europeni…

- Ultima varianta de compromis propusa la Bruxelles pentru sefia Comisiei Europene, ministrul german al apararii Ursula von der Leyen, este criticata de eurodeputatii social-democrati si din grupul Verzilor, relateaza dpa. Eurodeputatul german Udo Bullman, fostul lider al grupului S&D din Parlamentul…

- De asemenea, liderul francez i-a propus cancelarului federal ca actuala directoare a Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, sa devina presedinta a Bancii Centrale Europene (BCE), a adaugat aceeasi sursa, subliniind ca Angela Merkel nu este impotriva.Potrivit sursei, aceasta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a propus luni seara cancelarului federal Angela Merkel sa o desemneze pe Ursula von der Leyen, in prezent ministru al apararii al Germaniei, pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a dezvaluit marti pentru AFP o sursa europeana. De asemenea,…

- Fiecare ministru are obligatia sa se incadreze in bugetele alocate si sa se asigure de cresterea veniturilor si scaderea cheltuielilor, iar daca nu o face, poate sa primeasca o amenda de pana la 100.000 de lei, a declarat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Ca ministru de Finanţe cred că…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat, la Antena 3, ca ii va amenda pe toți miniștrii care nu se incadreaza in bugetul prevazut in acest an pentru ordonatorii principali de credite. Teodorovici a spus ca este dispus sa se amendeze singur, in cazul in care se va numar printre cei care cheltuie…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a avut astazi, 11 iunie 2019, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila și cu ministrul Finanțelor, domnul Eugen Teodorovici.Discuțiile au fost aplicate, axate pe identificarea soluțiilor pentru susținerea…