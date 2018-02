Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Cristian Ban, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca reprezentantii CSM asteapta propunerea de revocare initiata de ministrul Justitiei, urmand sa analizeze daca e intemeiata, avand 30 de zile la dispozitie.

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei.

- Inspectia Judiciara a contestat in parte decizia Sectiei de procurori a CSM nr. 686 din 31.10.2017, prin care s-a aprobat raportul intocmit in urma controlului dispus de ministrul Justitiei la DNA. Plangerea IJ a fost respinsa luni ca inadmisibila, insa documentul prin care se contesta decizia CSM…

- Inspectia Judiciara (IJ) se pregateste sa conteste in instanta decizia CSM privind controlul la DNA. Este o cale de atac extraordinara, foarte rar utilizata. Inspectia Judiciara (IJ) a publicat pe pagina de Facebook plangerea prealabila impotriva deciziei Sectiei pentru procurori a CSM in…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea la Directia Nationala Anticoruptie a urmatorilor procurori declarati admisi la interviul din data de 30 ianuarie: Carmen Simona Ricu, procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in prezent…

- Lazar, dupa scandalul DNA: Nu functionarea defectuoasa a justitiei e problema, ci tentativa de stopare a luptei anticoruptie Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, transmite, intr-un mesaj, ca dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, in mod deosebit a Ministerului…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat numirea Iulianei Crisan in functia de procuror sef al Serviciului pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, potrivit unor surse din CSM. Potrivit…

- Uniunea Salvați Romania a a depus, luni, la Curtea Constituționala sesizarile in privința proiectelor de modificare a legilor justiției, care, potrivit reprezentanților Uniunii, submineaza independența magistraților din Romania. Sesizarile USR au fost semnate de toți cei 27 de deputați ai partidului,…

- Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) organizarea unei noi sedinte, pana la data de 24 ianuarie, pentru reinvestirea in functie a presedintelui Sectiei penale, judecatoarea Mirela Sorina Popescu. "Urmare…

- Inspectia Judiciara a inceput o actiune disciplinara in cazul procurorului sef al DNA, Laura Coduta Kovesi, care este acuzata de trei abateri disciplinare. O actiune similara a fost declansata si in cazul lui Marius Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, transmite News.ro . Actiunea disciplinara a fost…

- Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca a luat o decizie in acest sens si urmeaza sa „o formalizeze in limitele competentelor sale legale”.…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Noua conducere a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) este aleasa, joi, in sedinta de plen care incepe la ora 10:00 si la care participa si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. In sedinta se va discuta si raportul pe anul 2017, transmite News.ro . UPDATE 11.34: Presedintele ICCJ, la bilantul…

- Presedintele Klaus Iohannis s a declarat vineri multumit de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii CSM in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. Totodata, Seful Statului a precizat ca in 2017 a aparut asa un entuziasm de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul…

- Senatul va acorda vot final, in sedinta plenului de joi, in calitate de Camera decizionala, propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), act normativ a carui dezbatere a inceput in sedinta plenului de…

- Judecatorul Bogdan Mateescu a cerut marti, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii, adoptarea unui mesaj public si unitar referitor la propunerile de modificare a legilor Justitiei si la continutul si efectele amendamentelor initiate la Codurile penale."Se intampla lucruri in sistemul…

- Sectia pentru procurori a CSM a anulat, luni, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara in cazul procurorilor DNA Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu, care au anchetat modul in care a fost adoptata OUG 13. Astfel, Sectia pentru procurori a Consiliului…

- Dezbaterea si votul pe articole la legea 317/2004 au durat peste doua ore si s-au desfasurat potrivit noului regulament al Camerei Deputatilor adoptat in prima parte a zilei. Din cauza unei defectiuni a sistemului de vot electronic, votul pe amendamentele admise si pe articole a fost dat prin…

- Plenul Camerei Deputatilor a dat miercuri vot favorabil, pe articole, proiectului de modificare a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza raportului adoptat cu o zi in urma de comisia speciala pentru legile Justitiei, votul final urmand sa fie dat tot miercuri. Deputatii…

- Camera Deputaților, vot final pe legile justiției În Camera Deputatilor urmeaza sa fie dat astazi votul final la ultimele doua propuneri legislative din pachetul de modificare a actelor normative din Justitiei, pentru a fi trimise în procedura de urgenta la Senat. Însa înainte…

- Dezbaterile cu privire la legile justitiei Proiectele de modificare a legilor justitiei referitoare la organizarea judiciara si cel care vizeaza functionarea Consiliului Superior al Magistraturii intra miercuri la vot în plenul Camerei Deputatilor, dupa ce, în urma cu doua zile,…

- In cadrul dezbaterilor de marti au fost supuse votului prevederile referitoare la Inspectia Judiciara, care 'este structura cu personalitate juridica in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul in municipiul Bucuresti'. Conform formei actuale a legii, Inspectia Judiciara functioneaza…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a renuntat, marti, la amendamentul adoptat anterior in cursul zilei, conform caruia efectuarea urmaririi penale fata de un judecator sau procuror pentru infractiuni savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea se poate dispune…

- Decizie neasteptata in cadrul forului parlamentar condus de Florin Iordache. Varianta scoaterii Inspectiei Judiciare (IJ) din subordinea CMS-ului si transformarea institutiei intr-una independenta, cum figura in prima faza initiativa de modificare a legii privind functionarea Consiliului Superior al…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a adoptat marti un amendament la legea 317/2004 privind functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit caruia presedintele sectiei de judecatori a Consiliului este de drept presedintele…

- Comisia speciala condusa de Florin Iordache discuta varianta ca Inspecția Judiciara sa ramana o structura in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Coaliția PSD-ALDE renunța astfel la propria varianta, cea potrivit careia se inființa o noua structura care sa controleze Inspecția Judiciara. In…

- Comisia speciala pentru legile justiției dezbate, marți, proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii. Parlamentari iau adoptat un amendament care prevede ca doar Inspectia judiciara exercita actiunea disciplinara in cazul magistratilor, si nu si ministrul Justitiei sau presedintele…

- Efectuarea urmaririi penale fața de un judecator sau procuror pentru infracțiuni savarșite in exercitarea atribuțiilor de serviciu sau in legatura cu acestea se poate dispune numai dupa incuviințarea Secției pentru judecatori sau procurori, dupa caz. stabilește un amendament adoptat, marți, de Comisia…

- Președintele Comisiei speciale pe legile Justiției, Florin Iordache, a precizat, luni, ca inființarea Secției speciale privind investigarea infracțiunilor din Justiție are rolul de a lua presiunea de pe judecatori. "Am considerat ca trebuie sa existe o astfel de secție, o secție…

- "Prin aceste legi in niciun caz nu destabilizam nici Justitia si nici independenta Justitiei. Toate acele alineate care vizeaza amestecul politicului sau amestecul ministrului Justitiei in vreun fel - fie in desemnare, fie in recuzare, etc., fara indoiala au fost eliminate. Ceea ce ne-am dorit noi,…

- Comisia Iordache a votat, joi, conditii mai dure pentru procurorii care vor sa lucreze la DNA. In plus, daca Directia va dori sa isi deschida noi birouri teritoriale, va avea nevoie de avizul CSM. Membrii comisiei speciale au continuat si azi dezbaterile pe a doua din pachetul de Legi ale…

- Procurorii care vor sa lucreze la Directia Nationala Anticoruptie trebuie sa sustina un concurs in fata Sectiei de Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, a decis, joi, comisia speciala pentru legile justiției. In plus, potrivit modifarilor aduse in comisie, se inființeaza Secția speciala…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a adoptat, joi, un amendament potrivit caruia procurorii care vor sa lucreze la Directia Nationala Anticoruptie trebuie sa sustina un concurs in fata Sectiei de Procurori a CSM. "Directia Nationala Anticoruptie se incadreaza cu procurori…

- Cu 12 voturi „pentru” și 5 voturi „impotriva”, majoritatea PSD-ALDE-UDMR din Comisia speciala condusa de Florin Iordache a aprobat modificarea Legii nr. 304/2004 in sensul inființarii unei secții speciale care sa-i investigheze pe magistrați. O alta modificare adusa joi Legii privind privind organizarea…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a decis, joi, ca in cadrul DNA se pot infiinta servicii, birouri si alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului-sef, dar cu avizul Sectiei pentru procurori a CSM.

- "Am vazut ca Sectia de procurori a dispus un control in vederea remedierii deficientelor constatate la nivelul sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, mai ales a cauzelor foarte vechi. Nu e intentia mea aici sa critic faptul ca, totusi, conducerea acestei sectii…

- Fost presedinte CSM, despre DNA: Cum sa ai dosare cu suspecti aflati in functii publice si sa nu dai solutie? Fostul presedinte CSM, Horatius Dumbrava, se intreaba, intr-o postare pe Facebook, in urma publicarii deciziei Sectiei pentru Procurori dupa controlul Inspectiei Judiciare la DNA, cum…

- In situatia in care s-a apreciat ca judecatorul sau procurorul poate fi mentinut in functie, acestuia i se poate interzice provizoriu exercitarea anumitor atributii pana la solutionarea definitiva a cauzei. Prevederile se aplica in mod corespunzator si in cazul in care fata de judecator sau procuror…

- La cererea motivata, judecatorii pot fi numiti in functia de procuror la parchetele de pe langa judecatorii, iar procurorii in functia de judecator la judecatorii, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta…