Prima reactie de la Putin in criza din Moldova: Puterea a fost uzurpata de oligarhi

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a anuntat joi sustinerea fata de presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si fata de noul Guvern al tarii, condus de Maia Sandu, si a criticat Partidul Democrat pentru „uzurparea puterii”, relateaza site-ul deschide.md.

- Puterea in Republica Moldova a fost, in totalmente, uzurpata de oligarhi. Ceea ce face acum Igor Dodon și oponenții sai cu care a format o coaliție temporara, este un pas catre construirea unui unui stat civilizat și modern. Declarația aparține președintelui rus, Vladimir Putin, și a fost facuta…

- Pozitia Uniunii Europene in ceea ce priveste termenii iesirii Marii Britanii din blocul comunitar nu s-a modificat in urma anuntului de vineri al demisiei premierului Theresa May pe data de 7 iunie, a declarat Mina Andreeva, purtator de cuvant al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a dispus majorarea cu peste 100% a salariului minim in tara, aducandu-l la echivalentul a aproape 8 dolari pe luna, intr-un context de hiperinflatie si de puternica devalorizare a monedei nationale, bolivar. Salariul de baza a fost majorat de la 18.000…

- Rusia intentioneaza sa simplifice procedura de acordare a cetateniei ruse pentru toti ucrainenii, nu doar pentru locuitorii din Lugansk si Donetk, a indicat sambata presedintele Vladimir Putin, intr-o conferinta de presa la Beijing. "Ne gandim sa acordam cetatenia intr-o maniera simplificata…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca aceasta…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca daca Partidul Socialistilor nu va participa la formarea noii majoritati parlamentare, Chisinaul va avea probleme in privinta pretului si a livrarilor de gaze din Rusia, informeaza vineri presa de peste Prut. In cazul in care socialistii…