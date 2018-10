Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a cerut SRI un raport complet, in regim de urgența, referitor la persoanele care au pregatit și provocat violențele de vineri seara și i-a acuzat pe liderii opoziției ca incearca sa exploateze in folosul propriu efectele dramatice ale acestor evenimente. “Prim-ministrul Viorica…

- Gheorghe Cocoș, unul dintre ucigașii celebrului cascador Florin Marculescu, a fost adus, miercuri, cu duba la sediul DIICOT, pentru a fi audiat de procurori. Este banuit ca ar fi facut parte dintr-un grup care se ocupa cu punere in circulație de valori falsificate, trafic de droguri și proxenetism.…

- Un italian de 50 de ani care a impușcat o fetița romanca, de etnie roma, in varsta de 1 an, care era in brațele mamei sale, a vorbit pentru prima oara de la incident. Barbatul este un fost funcționar din cadrul Senatului italian. Tragedia a avut loc in urma cu o saptamana. „Am impușcat-o din […] The…

- Oreste Teodorescu s-a prezentat in aceasta dimineața la sediul DIICOT Ploiești pentru a fi audiat in „dosarul cocaina pentru VIP-uri”. Nu se știe in ce calitate a fost citat. Teodorescu a spus ca va da declarații la ieșirea de la audieri.(CITEȘTE ȘI: CE SUMA DE BANI HALUCINANTA AU GASIT POLIȚIȘTII IN…

- Razvan Ciobanu e unul dintre cei care au dat ieri cu subsemantul in fața procuroriilor DIICOT din Ploiești in dosarul “cocaina pentru vedete”. Cu doar cateva ore inainte sa ajunga la sediu și sa fie audiat, creatorul de moda s-a vazut cu o persoana apropiata, care e nelipsita de pe micile ecrane. Va…