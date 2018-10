Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat in direct la postul Digi24 decizia Simonei Halep de a se retrage de la turneul de la Moscova. El considera ca situația este mai grava acum pentru Halep decat dupa turneul de la Beijing deoarece sportiva nu și-a organizat eșalonat recuperarea de care…

- Veste proastE pentru fanii Simonei Halep (27 de ani)! NumErul 1 WTA s-a retras de la tureul de la Moscova, din cauza problemelor medicale cauzate de hernia de disc de care suferE. Pe tabloul principal de la ~Kremlin Cup, sportiva noastrE va fi inlocuitE de grecoaica Valentini Grammatikopoulou (21 de…

- Anastasia Pavlyuchenkova, locul 40 WTA, s-a calificat, luni, in turul secund al turneului de la Moscova, dupa ce a invins-o in doua seturi, scor 7-5, 6-4, pe australianca Ajla Tomljanovic. In turul al doilea, Pavluychenkova o va intalni pe Simona Halep, liderul clasamentului WTA.Se actualizeaza.

- Fostul tenisman Ion Tiriac a declarat, sambata, ca din punctul sau de vedere Simona Halep, diagnosticata cu hernie de disc, nu are cum sa fie pregatita sa joace in acest moment, in special dupa ce a abandonat la ultimele doua turnee, precizand ca nu stie daca e atat de important ca ea sa participe la…

- Fostul tenisman Ion Tiriac a declarat, sambata, ca din punctul sau de vedere Simona Halep, diagnosticata cu hernie de disc, nu are cum sa fie pregatita sa joace in acest moment, in special dupa ce a abandonat la ultimele doua turnee, precizand ca nu stie daca e atat de important ca ea sa participe la…

- Fostul tenisman Ion Tiriac a declarat, sambata, ca din punctul sau de vedere Simona Halep, diagnosticata cu hernie de disc, nu are cum sa fie pregatita sa joace in acest moment, in special dupa ce a abandonat la ultimele doua turnee, precizand ca nu stie daca e atat de important ca ea sa participe la…

- Simona Halep a plecat in Rusia, unde va juca la Kremlin Cup, turneu ce are loc in perioada 15 si 20 octombrie, la Moscova. Numarul unu mondial isi revine dupa ce a suferit o hernie de disc si spera sa nu aiba probleme in timpul jocurilor.

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, diagnosticata cu hernie de disc la inceputul lunii octombrie, a declarat, vineri, pe Aeroportul Henri Coanda, inaintea plecarii la Moscova, ca participarea la Turneul Campioanelor depinde de felul in care se va simti pe teren la Kremlin Cup (15-20 octombrie).…