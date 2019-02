Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi a declarat, miercuri, dupa ce a obținut cel mai mare numar de voturi in Comisia LIBE dintre candidații pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European, ca se bucura foarte mult de rezultat, mulțumindu-le tuturor celor care au susținut-o, noteaza g4media.ro. Membrii Comisiei…

- Prima reactie din PSD la vestea ca Laura Codruta Kovesi a obtinut cele mai multe voturi in Parlamentul European pentru functia de procuror-sef al Parchetului European a venit de la fostul ministru Liviu Pop. Acesta afirma ca este un vot politic si ca o victorie a lui Kovesi nu este un castig pentru…

- Mircea Badea a avut o prima reacție dupa ce Laura Codruța Kovesi a fost audiata in Comisia LIBE pentru postul de șef al Parchetului European.”Sunt foarte incantat de cum au decurs lucrurile la audieri. N-am auzit intrebari mai tampe de multa vreme, decat acelea de astazi. Bine ca s-au lamurit…

- Laura Codrușa Kovesi a primit cele mai multe voturi in comisia CONT (control bugetar). Laura Codruța Kovesi - 12, Jean-Francois Bohnert (Franta) - 11 voturi, Andres Ritter (Germania) și Tinner - 1 vot, in urma audierilor de azi din Parlamentul European. Comisia LIBE (libertati civile, justitie si…

- Laura Codruța Kovesi a explicat, in cadrul audierii din Comisia LIBE a Parlamentului European, ca in cazul in care va ajunge procuror-șef al Parchetului European nu va ține cont de ceea ce s-a intamplat in ultimii ani in Romania și va respecta regulamentul Parchetului European.”Ca orice procuror…

- Liviu Dragnea a raspuns mai multor intrebari referitoare la fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi si la candidatura sa pentru sefia Parchetului European. Intrebat daca Romania ar trebui sa o sustina pe Kovesi, Dragnea a raspuns scurt: "Ce, suntem la Eurovision? Nefiind Eurovision nu vreau…

- Guy Verhodstadt, liderul alesilor ALDE din Parlamentul European, a anuntat, luni, pe Twitter ca ii cere presedintelui forului european sa se asigure de faptul ca Laura Codruta Kovesi va avea un tratament corect in procesul de selectie pentru viitorul procuror-sef al Parchetului European, in conditiile…

- Fostul ministru Elena Udrea, condamnata in dosarul Gala Bute si aflata in prezent in Costa Rica, a avut joi seara o interventie telefonica la emisiunea "Sinteza zilei", de la Antena 3, in care a facut mai multe declaratii despre Laura Codruta Kovesi. Declaratiile vin in contextul in care fosta sefa…