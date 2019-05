Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, ca președintele Klaus Iohannis probabil a cerut Comisiei Europene, prin "interpuși", in privința modificarilor aduse la legile justiției, ca oficialii europeni sa puna presiune pe Guvernul Romaniei. El transmite ca Romania este un stat independent.Citește…

- O astfel de amenintare, desi inca imprecisa, vizeaza mai multe tari, iar Parlamentul European a aprobat un proiect de lege in ianuarie ce prevede acest lucru, dar acest text ar trebui inca aprobat de statele membre inainte de a intra in vigoare."Propun sa imbunatatim mecanismul statului…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus luni despre Romania, ca „ar fi o tragedie daca o tara care a realizat atat de multe in lupta impotriva coruptiei la nivel inalt ar lua-o in directia opusa”. Acesta a criticat apoi PSD, spunand ca are un „comportament total inaceptabil…

- UNTRR solicita Eurodeputaților romani, Prim-Ministrului Romaniei și Președintelui Romaniei sa nu cedeze in fața presiunilor statelor din vestul UE și sa realizeze toate demersurile pentru respingerea Pachetului Mobilitate 1 Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Eurodeputaților…

- Priviți o clipa spre Uniunea Europeana. Veste galbene, iliberalism, instinct național zgandarit numai ca sa condimenteze emoțional inițiative demolatoare, populism crunt. Ai zice ca sunt numarate zilele acestei incredibile construcții care este Europa unita. Fara sa traga nici macar un foc de arma,…

- De obicei reuniunile Consiliului European la care participa sefii de guvern sau presedintele, cum este cazul Romaniei, au un foarte slab ecou. Uniunea Europeana inca nu este perceputa de europeni ca un tot unitar. Cetatenii Romaniei se refera la institutiile Uniunii ca la ceva strain, abstract care…

- "Dansul de multe ori a intervenit in politica interna a tarii noastre, inclusiv in politica penala. Dansul a fost taxat nu numai de Romania si de PSD, a fost taxat si de Polonia si de Cehia si de Ungaria. Domnul Timmermans face ceea ce n-ar trebui sa faca, adica in loc sa discute, fiind un partener…

- Catalin Radulescu a declarat, pentru rfi, ca prin ultimele declarații facute in legatura cu justiția din Romania, Frans Timmermans intervine brutal in politicile din țara. „Dansul de multe ori a intervenit in politica interna a tarii noastre, inclusiv in politica penala. Dansul a fost taxat…