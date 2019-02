Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, miercuri, dupa ce masina in care se aflau a intrat pe contrasens, pe DN21, la iesirea din localitatea Slobozia Noua spre Braila, judetul Ialomita, si s-a ciocnit de un TIR.

- Un barbat si o femeie, ambii in varsta de 31 de ani, au murit in urma unui accident rutier care a avut loc, joi, pe DN 6, la iesirea din localitatea Lovrin, judetul Timis. dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu un microbuz. Cele doua persoane decedate erau din autoturism, in timp ce din microbuz doua…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in aceasta dimineata pe strada Victoriei din Seini, in urma caruia o victima a decedat pe loc. Nu se stie din ce motive, soferul unei masini a parasit soseaua, a rupt un gard, apoi s-a izbit de zidul unei case. Impactul a fost atat de puternic, ca omul a…

- Potrivit ISU Teleorman, pe DN 52, intre Alexandria si Furculesti, s-a produs un accident rutier grav, cu trei victime. "Doi tineri, de 24, respectiv 25 de ani, declarati decedati de personalul SAJ, au fost incarcerati, acestia fiind eliberati din caroseria deformata cu ajutorul accesoriilor de descarcerare.…

- O persoana in varsta de 72 de ani a murit si alta a fost ranita grav dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de o locomotiva, marti, in localitatea Jucu de Mijloc, judetul Cluj, traficul feroviar in zona fiind blocat, informeaza Mediafax.Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar,…

- Cinci tineri și-au pierdut viața langa Vadu Moldovei, in noaptea dintre sambata spre duminica. Mașina lor a fost strivita de un TIR, niciunul dintre ei neavand vreo șansa la supraviețuire. In autoturismul morții se aflau cinci tineri: Ionuț, Iustian, Gabi, Narcis și Ionuț, cu varstele cuprinse intre…

- Barbatul de 31 de ani care a murit, sambata seara, in urma impactului dintre doua mașini pe DN 67B Pitești – Vedea, pe raza localitații Poiana Lacului, județul Argeș, era membru Pro Romania. Prim-vicepreședintele Pro Romania, Daniel Constantin, a transmis condoleanțe familiei. Prim-vicepreședintele…

- Potrivit informațiilor de la fața locului, un barbat în vârsta de 49 de ani din Manașturel, care se angajase într-o traversare neregulamentara, a fost acrosat de catre un autoturism, care se deplasa dinspre Beclean înspre Dej. La volanul mașinii implate în accident…