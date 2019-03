Stiri pe aceeasi tema

- Votul de marti reprezinta o consecinta a celui din 15 ianuarie in care parlamentul britanic a respins, cu 432 de voturi la 202, acordul de retragere negociat de Theresa May si Uniunea Europeana. In schimb, marti exista sansa de a descoperi ce fel de modificari la strategia sa vor fi necesare pentru…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat vineri ca i-a transmis sefei executivului britanic, Theresa May, ca el nu vede cum s-ar putea ''ciupi'' din acordul privind Brexitul pe care l-au convenit Londra si Bruxelles-ul, dar a fost respins de parlamentul britanic, si a cerut mediului de afaceri si…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a plecat marti mai devreme de la Strasbourg, revenind la Bruxelles pentru a fi la sediul Comisiei Europene in timpul votului crucial din parlamentul britanic privind acordul Brexitului, transmite agentia EFE preluata de Agerpres. ''Juncker…

- Acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar va fi supus la vot marti seara in parlamentul britanic. In cazul neaprobarii documentului exista riscul ca intregul proces al Brexitului sa fie cuprins de haos,…

- Brexitul ar putea sa fie oprit iar șansele sunt de 50-50, considera ministrul Comețului din Marea Britanie. Acest lucru s-ar putea intampla daca Parlamentul respinge acordul Guvernului de ieșire a Marii Britanie din UE, a spus ministrul Liam Fox. „Daca nu vom vota pentru acord, nu sunt sigur ca as acorda…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca va avea o intalnire bilaterala cu premierul britanic, Theresa May, pentru a o incuraja in ceea ce privește situația Brexitului. Președintele a menționat ca, deși Uniunea Europeana vrea un acord, acesta nu poate fi renegociat, potrivit Mediafax.…