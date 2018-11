Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a anuntat ca va avea loc o reuniune de urgenta a Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, dupa ce Rusia a capturat trei nave ucrainene in Marea Neagra, relateaza site-ul postului ABC.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat luni ca va propune parlamentului de la Kiev sa instituie legea martiala dupa ce armata rusa a atacat si a arestat trei nave ale Fortelor navale ucrainene in Marea Neagra, relateaza Reuters. Seful statului ucrainean a precizat ca parlamentul ar putea…

- Serviciul de securitate rus FSB a anuntat in cursul noptii de duminica spre luni ca navele sale de patrula la frontiera au capturat duminica trei nave ucrainene in Marea Neagra si ca au folosit armamentul din dotare pentru a le forta sa se opreasca, relateaza agentia de stiri rusa RIA, preluata de…

- Firma Tehnic Asist a reactionat dupa ce miercuri mass-media botosaneana a anuntat sa societatea a intrat in insolventa. Reprezentantii companiei au trimis un comunicat de presa pe care il redam integral mai jos.

- Pavel Bartoș, co-prezentator Vocea Romaniei a fost provocat de Unica.ro sa iși imagineze ce reacție ar avea daca una dintre fiicele lui ar participa la showul Vocea Romaniei. Vezi reacția actorului in clipul de mai sus! Reporter: Ce reacție ai avea daca una dintre fiicele tale ar participa la Vocea…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a lipit pe cabinele aflate in sala de sedinta mai multe afise in care liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, prezenta variante ale proiectului de lege, diferite fata de ce se dezbate marti in Camera Deputatilor. Pe afise Dragnea apare prezentand o serie de calcule…

- Dezbaterea este reluata dupa ce, in urma cu trei saptamani, cele trei comisii au adoptat un raport pe aceasta tema. Raportul a fost, insa, retrimis, in 3 octombrie, comisiilor de plenul Camerei Deputatilor pentru a fi redezbatut. Reprezentantii UDMR si cei ai ALDE au facut aceasta solicitare, iar…

- Corveta "Contraamiral Horia Macellariu" va desfasura joi, 20 septembrie, o serie de exercitii pe mare, in comun cu doua vedete rapide de patrulare ale Ucrainei, in raioane maritime din proximitatea gurilor Dunarii si a Insulei Serpilor, se arata intr-un comunicat remis miercuri AGERPRES de Fortele Navale…