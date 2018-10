Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini in premiera absoluta de pe aeroportul parazian Beauvais, cu primul sarut intre Bianca Dragușanu și Alex Bodi. Relația lor este, deja, oficiala, iar fotografiile obținute stau marturie in acest sens. Cei doi dau toate semnele ca formeaza un cuplu…

- Victor Slav, rascolit de amintiri! Asta in timp ce Bianca Dragușanu este la Paris și se distreaza alaturi de Alex Bodi. Au trecut cateva luni de la desparțirea celor doi, iar Bianca Dragușanu a fost mai activa, in plan sentimental, decat Victor. Dar, chiar daca acesta nu s-a afișat cu o alta femeie,…

- Petrec mult timp impreuna, in care se descopera unul pe celalalt, insa, deocamdata, niciunul dintre ei nu iși asuma faptul c-ar forma un cuplu. In urma cu cateva ore, Alex Bodi a transmis un mesaj subliminal… pentru Bianca Dragușanu. Fanii celor doi s-au bucurat nespus cand au vazut imaginea. Citește…

- Bianca Dragușanu și Anda Adam au iubit in trecut același barbat – Victor Slav –, iar intre ele nu s-a creat tocmai o legatura apropiata. Mai mult, declarațiile tranșante facute de curand de fosta prezentatoare “Te vreau langa mine” par sa fi tulburat un pic apele. Astfel, la cateva ore dupa ce au devenit…

- Oficial, Bianca Dragușanu și Victor Slav, dar, pentru fiica lor, cei doi foști parteneri au decis sa fie impreuna in ziua in care Sofia a implinit doi anișori. De altfel, frumoasa vedeta a și dezvaluit intr-un interviu ca tatal prințesei sale nu va lipsi de la petrecere. Gesturile facute insa de fosta…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav iși țin promisiunea facuta la scurt timp dupa ce, la mijlocul lunii iunie, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a anunțat ca cei doi au decis sa mearga pe drumuri separate in viața. Este vorba despre faptul ca vor ramane prieteni pentru fiica lor, Sofia Natalia, care…

- Unul dintre cei 34 de morți in urma tragediei din Genova este romanul Marian Roșca, in varsta de 34 de ani. Barbatul era nascut in localitatea gorjeana Curișoara. Marian Roșca avea 36 de ani și era din localitatea gorjeana Curișoara. Potrivit Impactingorj.ro, barbatul lucra in Franța și era plecat…

- Dupa ce i-a dat unfollow Biancai Dragușanu atat pe Instagram, cat și pe Facebook, Tristan Tate a transmis un mesaj la scurt timp dupa ce Cancan, site-ul nr. 1 din Romania, v-a dezvaluit cum s-a razbunat prezentatoarea pe milionarul englez, dupa ce și-au spus: “Adio!”. Britanicul a lasat la vedere și…