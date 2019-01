Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele PNL Gigel Stirbu a anuntat ca va propune, in sedinta de luni a Biroului Executiv al partidului, o motiune simpla impotriva ministrului Justitiei Tudorel Toader, la inceputul sesiunii parlamentare, in contextul in care fosti detinuti au beneficiat de recursul compensatoriu.

- "Crima de la Medias arata din nou natura profund infractionala si anti-nationala a guvernarii PSD-ALDE. De peste doi ani de zile, PNL, USR si un numar mare de romani atrag atentia cu privire la natura infractionala a acestei guvernari, care, in cel mai clar si transparent mod cu putinta, se preocupa…

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat, la Romania TV, ca inca mai are resursele morele și pshice sa o ia de la capat. "Maine este ziua mea și ma bucur ca o sarbatoresc in libertate", a spus Elena Udrea, precizand ca „am resurse morale și pshice sa o iau de la capat". Elena Udrea sustine…

- Votul asupra motiunii simple impotriva ministrului Justitiei Tudorel Toader este dat miercuri de deputati. Rezultatul votului ar putea reprezenta o supriza, in conditiile in care liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca parlamentarii PSD vor vota asa cum le dicteaza constiinta. In spațiul public apar…

- Ioan Mircea Pascu critica intervențiile europarlamentarilor Monica Macovei și Cristian Preda de astazi din Parlamentul European, spunand ca au demonstrat inca o data ca mustesc ura impotriva Romaniei.„Din pacate, Macovei si Preda au demonstrat Inca o data ca mustesc de ura impotriva Romaniei,…