- Anamaria Prodan a ajuns pe mana medicilor, dupa ce s-a simtit extrem de rau. Desi, initial, s-a urcat in masina si a plecat spre spital, pe drum, vedeta nu a mai rezistat si a chemat salvarea.

- Jim McCants, un barbat de 50 de ani, care iși dorea sa-și imbunatațeasca stilul de viața, sa slabeasca și sa aiba mai multa energie, a trecut printr-o experiența ingrozitoare, declanșata imediat dupa ce acesta și-a administrat un banal supliment alimentar. Ajuns la 50 de ani, barbatul s-a hotarat sa-și…

- Cristi Borcea a ajuns la spital cu vreun motiv anume, sustin apropiatii acestuia pentru WOWbiz.ro. Cristi Borcea, LOVITURA FINANCIARA inainte de nunta cu Valentina Pelinel. Si-a vandut una dintre cele mai profitabile AFACERI "In acest moment, Cristi Borceaeste bine, nu are nimic grav,…

- Brazilianul Ronaldo (41 de ani) a fost transportat vineri de urgența la spital și internat la terapie intensiva dupa o criza avuta in Ibiza, Spania. Brazilianul a cerut mutarea de la clinica de stat unde a fost inițial transportat la clinica privata "Nuestra Senora del Rosario". Acolo ar fi fost diagnosticat…

- Actrița Anca Pandrea are din nou probleme de sanatate. Fosta partenera de viața a regretatului actor iurie Darie a mers singura la Urgența. Anca Pandrea, in varsta de 72 de ani, nu se simte deloc bine in ultima perioada de timp. Fosta partenara de viața a actorului Iurie Darie a avut probleme de sanatate…