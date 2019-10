Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt fiul preotului ortodox Melentie Șora și al Anei, nascuta Bogdan”. Așa iși incepe pe Facebook autobiografia Mihai Șora, care „a jucat”, la 102 ani, in reclama eMag. Prezența lui Șora, filosoful-lider al protestelor din ultimii ani din Piața Victoriei, este mult discutata și de-a dreptul controversata.…

- Reactia filosofului vine dupa ce in spatiul public au aparut controverse in ceea ce priveste implicarea acestuia intr-o campanie despre libertate, in conditiile in care, in tinerete, Mihai Sora a fost membru al Partidului Comunist Francez si angajat al Ministerului de Externe condus de Ana Pauker. Filosoful…

- Filosoful Mihai Șora a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca ”vom vorbi pe indelete despre vremurile de odinioara”, referindu-se la controversele legate de trecutul sau și de relația cu regimul comunist, aparute dupa lansarea clipului publicitar pentru compania eMag. Postarea lui Mihai Șora incepe…

- "Intrebarea cheie este asta. Daca este adevarat despre libertate, idealuri, cum a fost cu cizma comunista, intrebarea este daca a luat sau nu bani de la firma de publicitate. Au mai fost astfel de reclame cu intalniri de partid, cum erau chinuiti pionierii, facute in registru comic. Dar acelea erau…

- Muzicianul Tom Sora, fiul filosofului Mihai Sora, a reactionat dupa ce tatal sau a fost aspru criticat pentru aparitia in campania eMAG ce marcheaza 30 de ani de la Revolutie. El considera ca tatal sau este supus unor „atacuri infame“, demonteaza acuzatiile ce i-au fost aduse si afirma ca tatal sau…

- Seful Papaya Advertising, agentie de publicitate care a realizat campania eMAG cu Mihai Sora prin care marcheaza 30 de ani de la Revolutie, a reactionat in fata criticilor starnite si a transmis un mesaj dur celor care au vandalizat un banner pe care apare filosoful.

- Clipul in care filosoful Mihai Șora explica cum a suferit ororile comunismului a generat foarte multe discuții in mediul virtual. Adrian Papahagi ii amintește lui Șora ca a fost membru al Partidului Comunist Francez și apoi funcționar in Ministerul de Externe al Romaniei, condus de Ana Pauker.Citește…

- Reacția lui Mocioalca vine dupa ce Mihai Tudose l-a atacat pe Victor Ponta, criticand discuțiile liderului ProRomania cu premierul Viorica Dancila, despre intrarea la guvernare și candidatul comun la prezidențiale. ”Noi, la ProRomania, ne spunem toți parerile și ni le respectam, nu e ca la…