Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Chirila a dat detalii despre agresiune intr-o postare pe Facebook, in care menționeaza ca se afla la masa impreuna cu fratele sau, antrenorul Ionuț Chirila. Tudor Chirila, implicat intr-o BATAIE: "Nu m-am putut stapani, i-am tras doua palme". Cantaretul s-a ales cu DOSAR PENAL pentru…

- Actorul și cantarețul Tudor Chirila, 44 de ani, a fost implicat intr-un incident in centrul Capitalei. Incident insemnand ca artistul a primit injuraturi la foc automat de la o persoana pe care o cunoaștea din vedere, iar la schimb a dat bataie! Deranjat de remarcile agresive facute de un individ la…

- Cristina Topescu a avut o reactie dupa ce Tudor Chirila a fost implicat intr-un conflict cu un barbat necunoscut, pe strada, in Bucuresti. Dupa ce artistul s-a certat cu un barbat, pe care l-a si palmuit, jurnalista a tinut sa-si spuna parerea cu privire la situatia data.

- Tudor Chirila a recunoscut pe Facebook ca l-a batut pe un barbat. El a dat detalii cum a ajuns sa fie enervat pana in punctul in care „nu m-am mai putut stapani”. Chirila spune in mesajul sau ca vade lipsa sa de control și din perspectiva „scindarii la care a ajuns societatea noastra incat pare ca…

- Liderii binomului PAS-PPDA sunt luati în furci de internauti, pentru incompetenta, rigiditate si refuzul de a-si asuma actul guvern[rii, într-o eventuala coalitie parlamentara proeuropeana. “Sute de mii de oameni, inclusiv din Diaspora, au votat doar ca acești 26 sa…

- Ștefan Gligor, un susținator activ al formațiunilor conduse de Maia Sandu și Andrei Nastase, critica dur prestația acestora în alegerile parlamentare. Gligor atrage atenția ca ambele partide nu au știut sa atraga electoratul ramas dupa dispariția politica a PLDM-ului. Drept motive ale acestui…

- Un barbat in varsta de 44 de ani a fost transportat de urgența la spital, dupa ce a fost gasit inconștient de tatal sau. Acesta se afla acum in coma, dupa ce a fost batut de fratele mai mic.

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna vasluiana Alexandru Vlahuta, a fost preluat, joi, de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean, in coma post-traumatica, dupa ce ar fi fost agresat de fratele sau, in cursul serii trecute. Potrivit managerului SAJ Vaslui, Aurora Popa, barbatul a fost…