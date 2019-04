Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul tribunalului din Lod a decis, luni, eliberarea din închisoare a fundasului Gabriel Tamas, retinut în urma cu sase zile, dupa ce a fost suprins baut la volan, informeaza sport1.co.il, potrivit news.ro.Tamas a fost plasat în arest la domiciliu, i s-a retinut permisul…

- Gabi Tamaș, fundașul de 35 de ani al lui Hapoel Haifa, a fost eliberat astazi din arestul poliției, dupa ce a fost inchis timp de 7 zile pentru ca a fost prins beat la volan și conducand cu o viteza de 205 km/h. Imediat dupa ce a ieșit din arestul poliției Tamaș s-a indreptat spre soția lui și a sarutat-o,…

- Gabriel Tamaș, 35 de ani, fundașul lui Hapoel Haifa, a fost eliberat din inchisoare astazi, dar iși va petrece urmatoarele zile in arest la domiciliu. Tribunalul din Petah Tikva a mai hotarat sa anuleze permisul de conducere al fotbalistului roman care a fost reținut de poliția israeliana lunea trecuta,…

- Gabriel Tamas a fost prins baut la volan, fundasul lui Hapoel Haifa ruland la bordul unei limuzine cu 205 km/h. De marti, 26 martie, aparatorul de 35 de ani este dupa gratii, iar acum va aparea din nou in fata judecatorilor, care, conform spuselor avocatilor romanului, va fi eliberat. La tribunal…

- Magistratii de la Tribunalul Constanta au dispus astazi eliberarea conditionata din inchisoare a lui Marian Mitrea, fostul sef al Apelor Dobrogea Litoral.Decizia instantei este definitiva.Reamintim ca, in decembrie 2017, Curtea de Apel Constanta a decis condamnarea lui Marian Mitrea, fostul sef al Apelor…

- Ion Balint, cunoscut drept Nutu Camataru, a fost eliberat, marti, de la Penitenciarul Gaesti, dupa ce magistratii Judecatoriei Gaesti, judetul Dambovita, au decis sa admita propunerea de eliberare conditionata formulata de Penitenciarul Gaesti unde Catamaru era inchis pentru santaj.

- Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, este nemultumit de pedeapsa primita in Dosarul Retrocedarilor din Constanta, respectiv noua ani de inchisoare. Drept urmare, Radu Mazare a formulat o contestatie in anulare, actiunea reprezentand in fapt o cale extraordinara de atac prin intermediul…

- Tribunalul districtual din Tokyo a anuntat marti ca Ghosn, fostul sef al Nissan si Renault, ar putea fi eliberat din inchisoare pentru o cautiune de un miliard de yeni (9 milioane dolari), potrivit mass-mediei japoneze. Procesul lui Ghosn este asteptat sa inceapa in cursul acestui an, in urma unor acuzatii…