- Claudia Patrascanu si Gabi Badalau – motivul divortului! Cu fiecare aparitie tv, Claudia Patrascanu incerca sa pozeze in femeia si sotia fericita, cu toate ca lucrurile in casnicia ei cu Gabi Badalau scartaiau deja de multa vreme. Artista a incercat pana in ultima clipa sa pastreze aparentele si sa…

- Claudia Patrșcanu divorțeaza de soțul ei, dupa o casnicie in care se declara nefericita și abuzata emoțional de Gabi Badalau. Vedeta a publicat un mesaj sfașietor pe rețelele de socializare care a ridicat multe semne de intrebare, noteaza click.ro. „Dupa atata umilința, abuz emoțional, infidelitați,…

- Ambasada Suediei la București a reacționat pe Facebook, dupa ce faimosul dj suedez Salvatore Ganacci a mixat la Neversea maneaua „Așa trec zilele mele”, a lui Adrian Minune. "Așa sunt zilele mele,Una buna,Zece in care nu ii desconsider pe ceilalți in funcție de cine sunt...", se arata in mesaj.Citește…

- Adela Popescu este mama a doi copii și soție, așa ca timpul dedicat ei, este destul de scurt. Vedeta a gasit insa o soluție, pe care a impartașit-o cu fanii ei. Aceasta a povestit totul pe blogul personal. „Pentru a fi o prezența buna și placuta pentru ei, trebuie sa imi rezerv și timp pentru mine.…

- Catrinel Sandu a marturisit ca tatal sau, aflat in spital, vorbește destul de greu, motiv pentru care vedeta a gasit o alta modalitate de a comunica cu el. Tatal lui Catrinel Sandu, Nicu, a fost operat de urgența in luna martie a acestui an. Zilele acestea, vedeta a revenit in țara din America și a…

- Andreea Marin și-a surprins din nou fanii cu un mesaj sincer, postat pe contul de socializare, in care recunoaște ca niciodata nu a avut silueta mult dorita și ca nu se considera o femeie perfecta. „Nu, nu sunt un om perfect, și nici o silueta perfecta nu am avut vreodata. Ceea ce caut nu e perfecțiunea,…