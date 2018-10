Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, si vicepresedintele Mike Pence au condamnat in termeni duri, miercuri, actiunile de trimitere a unor dispozitive explozive artizanale la fostii presedinti Bill Clinton si Barack Obama si la fostul adversar in cursa prezidentiala Hillary Clinton, informeaza Mediafax."Condamnam…

- China se amesteca in politica americana cu scopul de a obtine schimbarea presedintelui SUA, a declarat vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence, reluand acuzatii deja emise de catre Donald Trump, informeaza AFP. 'China intervine in democratia americana' si 'pentru a spune lucrurile in…

- Vicepresedintele american Mike Pence si secretarul de Stat Mike Pompeo au negat ca ar fi autorii unui editorial, publicat in cotidianul The New York Times, in care detaliaza o "miscare de rezistenta" in interiorul administratiei Donald Trump, relateaza site-ul Politico.eu.

- Senatorul PSD Titus Corlațean a declarat, luni, ca scrisoarea lui Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, trimisa oficialilor romani, este „un semnal de avertizare foarte serios”, iar ”cine știe sa citeasca, citește pana la capat”.„E un semnal extrem de important care trebuie tratat foarte…

- Actualul ambasador roman la Washington a facut, luni, un prim comentariu la scrisoarea adresata de americanul Rudolph Giuliani, actual avocat al presedintelui Statelor Unite. “Un personaj spumos si extrem de combativ in discutiile din Statele Unite, nu stiu daca mai e avocatul lui Donald Trump. In orice…

- Presedintele Partidului Conservator din Marea Britanie, Brandon Lewis, i-a cerut marti fostului ministru de externe britanic Boris Johnson sa prezinte scuze dupa afirmatiile sale despre femeile musulmane care poarta burqa, informeaza AFP. Luni, in cotidianul Daily Telegraph, fostul ministru, cunoscut…