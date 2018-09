Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, susține ca cei de la Jandarmerie sunt indreptațiți sa depuna plangere penala la DIICOT pentru ceea ce s-a intamplat in Piața Victoriei, in 10 august. Carmen Dan a evitat sa spuna daca in 10 august a fost vorba despre o tentativa de lovitura de stat.”Fiecare…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, a spus sambata, in CExN de la Neptun, ca ministrul de Interne, Carmen Dan, „trebuie sa isi asume responsabilitatea” daca s-au comis erori legate de interventia in forta a Jandarmeriei la protestele din 10 august, au declarat pentru MEDIAFAX surse din PSD.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți in cadrul audierii in Comisia de aparare a Camerei Deputaților, ca pana in prezent au fost identificate șase cazuri "in care 10 jandarmi au fost semnalați ca autori ai unor fapte de natura penala"."Ancheta interna a Jandarmeriei continua.…

- Alina Gorghiu, parlamentar liberal, susține ca va transmite o interpelare catre ministrul de Interne, adresandu-i intrebari referitoare la intervenția Jandarmeriei la protestul din 10 august. De asemenea, Gorghiu face și un sondaj pe Facebook, intreband daca ar trebui ca ministrul sa demisioneze."Protestul…

- Carmen Dan a precizat ca interventia jandarmilor la protestul de vineri din Piata Victoriei a fost una justificata si ca actiunile fortelor de ordine au fost un exemplu de restabilire a ordinii publice practicat in orice alt stat democratic.