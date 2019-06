Stiri pe aceeasi tema

- Inselaciune! De asta il acuza un barbat pe celebrul interpret Aurel Tamas. Barbatul sustine ca a lucrat pentru artist, dar acesta nu i-ar mai fi dat banii cuveniti pe ultimele trei luni de munca.

- Atacantul Neymar a intrat in atentia fiscului brazilian, care il acuza ca nu a platit impozite de aproximativ 16 milioane de euro, astfel ca fotbalistului i-au fost puse sub sechestru 36 de proprietati aflate pe numele lui, in tara sa natala, informeaza Clarin, care citeaza presa braziliana.Evaziunea…

- Simona Halep a declarat ca a acuzat probleme medicale, dar a precizat ca prezenta la Roland Garros 2019 nu este pusa sub semnul intrebarii. "Am acuzat o durere la picior, dar in cateva zile voi fi bine", a spus Simona Halep. Simona Halep, eliminata in turul doi la Roma dupa 6-2, 5-7,…

- Tribunalul București precizeaza, dupa ce Flavia Teodosiu a anunțat sesizarea CSM și IJ privind rețeaua wi-fi "m...e PSD" identificata in instanța, ca niciun angajat nu a configurat un hotspot cu un astfel de titlu, insa orice justițiabil poate numi rețeaua cum dorește,monitorizarea fiind imposibila,…

- Șeful DIICOT Felix Banila a spus marți, la sediul CSM, ca nu are informații privind dosarul deschis in rem dupa o plangere depusa de fostul ministru al Apelor si Padurilor, Doina Pana.„Daca aș fi știut ca ma interpelați, m-aș fi pregatit in mod special pentru chestiunea aceasta, insa va rog…

- La 26 martie, cei doi barbati, care nu fac parte din comunitatea roma, se aflau in camioneta lor atunci cand au fost luati la bataie de catre aproximativ 20 de persoane, potrivit parchetului. Condamnatul, care a fost judecat cu celeritate, si-a recunoscut responsabilitatea in aceasta agresiune,…

- Tanarul de 22 de ani, acuzat ca ar fi comis talharia de la casa de pariuri din Targu-Jiu, a dat primul semn ca nu suporta masura de arestare preventiva. Acesta a contestat decizia Judecatoriei Targu-Jiu, urmand ca verdictul sa fie stabilit in aceasta saptamana, la Tribunalul Gorj. Pana atunci, barbatul…

- Ieri, Sandra Stoicescu l-a avut ca invitat pe Ion Cristoiu, care fusese audiat la Sectia Speciala de Ancheta a magistratilor dupa ce sustinuse ca a vazut, in timpul unui interviu cu Sebastian Ghita, o fotografie care ar demonstra relatia apropiata dintre fosta sefa DNA si Ghita. „Noi nu am vazut fotografia,…