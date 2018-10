Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca, spune ca asteapta, inainte de a-l da in judecata pe vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu, ca acesta sa explice intregul context in care a spus despre ministru ca este „atat de prost incat nu poate asculta mai mult de 5 minute cand vorbeste cineva cu el”.

- Intrebata daca se impune sanctionarea lui Tutuianu, Plumb a raspuns ca depinde in ce context au fost facute aceste declaratii."PSD este un partid deschis, democratic, exista puncte de vedere, optiuni. Daca in Comitetul Executiv se ia o decizie cu o majoritate de voturi sau unanimitate,…

- Catalin Radulescu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca Adrian Țuțuianu, care a propus excluderea sa, va respecta rigorile statutului PSD, dupa decizia CEx de vineri potrivit careia social-democrați nu mai trebuie sa iasa cu atacuri publice impotriva colegilor, scrie Mediafax."Eu nu intru in niciun…

- Senatorul PSD Adrian Țuțuianu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca va propune, la urmatoarea ședința a BPN, excluderea lui Catalin Radulescu din partid, iar personal il va da in judecata pe acesta, pe fondul acuzațiile potrivit carora Țuțuianu ar fi acceptat un sistem de inregistrare SRI in sediul PSD,"In…