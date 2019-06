Stiri pe aceeasi tema

- Roxana a spus cum au fost ridicați și reținuți, fara a ajunge in fața unui judecator care sa se pronunțe in privința extradarii. Roxana Mihalache a afirmat ca ea a fost reținuta ”pentru a fi alaturi de Radu Mazare”, dupa cum susține ca i-au spus autoritațile din Madagascar. Mai mult, ar fi cerut…

- Mama lui Radu Mazare, Gabriela Victoria Mazare și fiul fostului edil, Raducu Mazare, au marturisit ca Radu Mazare a fost ținut in condiții inumane in Madagascar, dar acum in Romania ii este ceva mai ușor.Citește și: NEBUNIE in PSD! Lider important o spulbera pe Dancila: 'Doar nu o sa facem…

- Radu Mazare și-a petrecut prima noapte in spatele gratiilor, la Penitenciarul Rahova, dupa ce a fost extradat din Madagascar. Fostul primar la Constanței, condamnat la noua ani de inchisoare, urmeaza sa fie prezentat instanței in alte patru dosare in care este acuzat de corupție. Pana atunci, Radu Mazare…

- Radu Mazare, extradat din Madagascar, a revenit in Romania, dupa ce plecase pe 30 decembrie 2017. El are de ispașit o pedeapsa de 9 ani de inchisoare cu executare. La aterizare, luni seara, pe Aeroportul Henri Coanda București, Mazare a fost vazut, in mainile incatușate, cu o plasa de plastic roșie.…

- Vineri seara, a aparut informația conform careia Radu Mazare ar fi evadat din arest, in Madagascar, cu doar trei zile inainte de a fi extradat in Romania. A venit, iata, și poziția oficiala a Poliției Romane.

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare se afla intr-o inchisoare din Madagascar și urmeaza sa fie extradat in Romania. El a fost adus aici unde sta impreuna cu alți 42 de deținuți, in condiții deosebit de grele. Majoritatea deținuților au probleme grave de sanatate și de subnutriție. Fiul sau, Raducu…

- Radu Mazare spune ca nu se va opune extradarii, daca instanta de Madagascar va decide in acest sens. El adauga ca, dupa ce isi va ispasi pedeapsa, se va intoarce in Madagascar pentru restul vietii. „Daca instanța aceasta din Madagascar va decide ca trebuie sa fiu extradat nu ma voi mai opune pentru…

- In aceasta seara, postul TV Antena 3 a prezentat trei scenarii cu privire la soarta lui Radu Mazare.Luni expira cele sase zile de arest in ceea ce il priveste pe fostul edil al Constantei. Un judecator local din Madagascar ar putea sa decida ca Mazare sa primeasca inca 15 zile de arest, astfel incat…