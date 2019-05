Condamnarea de 3 ani și 6 luni i-a dat peste cap total planurile lui Liviu Dragnea (56 de ani). Acesta urma sa se casatoreasca in aceasta vara cu Irina Tanase, o tanara de 25 de ani cu care are o relatie de ceva ani, dupa ce șeful PSD a divortat in urma cu patru ani de Bombonica...