- "Am primit informari ca cei de la DGSASPC Maramures au colaborat cu anchetatorii DIICOT de la inceput si le-au oferit si asistenta atat lor, cat si copiilor, in prima faza. Va dati seama ca informatii foarte, foarte multe nu pot sa dau, pentru ca este o ancheta in derulare, dar ce am putut noi face…

- Marius Budai a declarat ca a trimis Corpul de Control la AJPIS, structura din cadrul Ministerului Muncii, care a acordat autorizatie de functionare programului din Maramures, unde ar fi fost abuzati 4 copii. Ministrul a mai spus ca familiile minorilor sunt in drum spre Romania.

- Sase persoane au fost retinute si doua au fost plasate sub control judiciar dupa audierile procurorilor DIICOT in cazul de sclavie din Maramures, au precizat surse judiciare. Ambasada Germaniei din Romania a fost anuntata despre acest caz, anunta DGASPC Maramures, copiii urmand sa aiba parte de asistenta…

- La centrul din Viseul de Sus se aflau mai multi adolescenti germani care aveau probleme cu legea. Cei mai multi erau consumatori de droguri. DIICOT a descoperit ca, sub paravanul unui proiect de reeducare, finantat de catre statul german, doi soti din Germania ar fi pus la cale o retea care in loc sa…

- Guvernul a aprobat suplimentarea cu 10.000 a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in urma solicitarilor repetate ale reprezentantilor mediului de afaceri. Decizia de suplimentare a contingentului a fost adoptata dupa ce, in primele opt luni ale anului…

- Un nou caz de sclavie socheaza Romania! Mai multi copii din Germania au fost supusi la munca silnica si torturati chiar intr-o tabara de reeducare din Maramures, acuza anchetatorii. Opt perchezitii au facut azi acolo politistii si procurorii, care au descoperit ororile ce s-ar fi intins pe mai multi…

- Viorica Dancila a anuntat ca a trimis, de marti, Corpul de control al Guvernului pentru a verifica cum au actionat structurile Ministerului Afacerilor de Interne in cazul de la Caracal. „In ultimele zile am luat o serie de decizii in urma tragediei de la Caracal. Lucram pe mai multe planuri, atat pentru…

- „In ultimele zile, am luat o serie de decizii in urma tragediei de la Caracal. Lucram pe mai multe planuri, atat pentru a afla adevarul, cat și pentru a preintampina in viitor situații similare. Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a avut deja in aceasta dimineața discuții cu structurile…