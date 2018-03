Stiri pe aceeasi tema

- Diana Bulimar a vorbit despre ce s-a intamplat, de fapt, la Competitia Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, atunci cand Larisa Iordache a inlocuit-o la exercitiul la barna. In declaratiile oficiale, s-a explicat ca Larisa Iordache o va inlocui pe Diana Bulimar din cauza unei accidentari suferite…

- Moment uluitor povestit de Diana Bulimar, fosta componenta a lotului olimpic de gimnastica. Sportiva a dezvaluit la reality-show-ul Exatlon ca a fost fortata sa se retraga inaintea finalei de la barna din cadrul JO de la Londra pentru a-i lasa locul Larisei Iordache. Diana Bulimar, constransa…

- Mariana de la Exatlon s-a intors zilele trecute din Republica Dominicana. Mama unui baiat adolescent, sportiva traiește cu chirie intr-o garsoniera. Marele ei vis este sa aiba casa ei. Mariana și-ar fi dorit sa caștige premiul cel mare pentru a-și permite sa-și cumpere propria garsoniera, in care sa…

- Diana Bulimar a vorbit la Exatlon cel mai greu moment din cariera ei. Fosta gimnasta, care in prezent are 22 de ani, a explicat ce s-a intamplat la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, cand Larisa Iordache a inlocuit-o la exercițiul de la barna. Deși oficial ar fi fost vorba despre o accidentare,…

- Competiția Exatlon a ajuns la cote maxime. Scandalul provocat de Giani Kirița impotriva Razboinicilor a imparțit Romania in doua. Fanii echipei albastre au fost extrem de afectați in urma atitudinii pe care fostul fotbalist a avut-o vizavi de adversari și au decis sa ia atitudine. Telespectatorii au…

- Singura romanca medialiata cu aur olimpic la maraton, Constantina Dita (48 de ani), a fost prezenta, luni, la Timisoara, pentru a promova evenimentul Liberty Marathon, competitie care va avea prima editie pe 2 iunie si care e organizata de Universitatea de Vest. Timpul pare ca nu a trecut deloc peste…

- Mirela Vaida Boureanu l-a facut pe Radu Valcan sa tresaa și apoi sa ramana mut de uimire! Totul s-a intamplat la o petrecere de botez, unde vedeta a cantat și a fost apreciata de cei prezenți. „Hai sa mai cantam o data melodia „Canta cucul”. Eu sunt din Moldova, dar nici Bucovina nu-i departe. (…) […]…

- Petru Rus și Radu Chifa au adus jocul „Super Bingo Metropolis” la Antena 1. „Aventura” jocului respectiv s-a incheiat de fiecare data prost, atat pentru angajații firmelor administrate de cei doi afaceriști, cat și pentru mai mulți caștigatori la jocul respectiv. In timp ce angajații și caștigatorii…

- Tragedie in Marea Britanie. Un roman in varsta de 20 de ani a murit in brațele celui mai bun amic. Acesta a fost urmarit și injunghiat de mai multe persoane intr-un centru comercial din Londra. Beniamin Pieknyi a sarit la bataie pentru a-și apara un prieten in timpul unei altercații produse in Stratford,…

- Speak a machiat-o pe iubita lui, Ștefania, zisa „Libelula”. Cantarețul a dovedit ca are și talent de make-up artist. Atunci cand s-a vazut in oglinda, Ștefania a inceput sa rada in hohote. „Nu pot sa cred”, a spus ea. Iubita lui Speak a marturisit ca ar ieși așa pe strada. „Mi se mai spune Speak […]…

- Telespectatorii au avut parte de o mega surpriza, in cadrul ultimei ediții a show-ului Exatlon Romania. O imagine in care Diana Bulimar sta intinsa pe pat, iar langa ea se afla un obiect ce seamana cu un telefon mobil, a starnit controverse in randul fanilor. Avand in vedere ca toți concurenții nu au…

- Tylah Durie din Victoria, Australia, a ajuns de urgenta la spital dupa o reactie alergica. A fost la un pas de orbire din cauza unui produs cosmetic. Adolescenta a vrut sa faca economie la bani si sa nu mearga la salon. Din nefericire, fata a avut o reactie alergica la produsul cosmetic. Urmarile ar…

- Ionela Prodan a ajuns la spital, informeaza romaniatv.net. Indragita cantareața de muzica populara ar fi fost dusa la spitalul Elias chiar de fiica ei, impresara Anamaria Prodan Reghecampf. „Da, este internata, dar doar pentru analize. Ea trebuie sa isi refaca la fiecare doua luni setul de analize.…

- Diana Bulimar a trecut printr-o dezamagire cumplita in viața de sportiva. Ea a ratat Campionatele Mondiale din 2013, din cauza unei accidentari la genunchi. Bruneta s-a operat atunci la Viena. Recuperarea a facut-o la clinica lui Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin. Diana Laura Bulimar, cunoscuta…

- Trei zile de vis a trait Ștefan Stan la Londra, pe care nu o mai vazuse! Un concert l-a ”aruncat”, alaturi de trupa lui, in ploioasa Anglie. Primul caștigator de la ”Vocea Romaniei” a profitat din plin, a luat strazile la pas și a dat chiar și un recital, in Piața Piccadilly! Artistul roman i-a […]…

- Reacția lui Ionuț Lupescu, dupa ce DNA a descins la FRF. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au descins, miercuri, la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Aflat la Brasov unde s-a intalnit cu membrii afiliati la FRF, Ionut Lupescu, candidat la alegerile FRF nu s-a aratat deloc ingrijorat. ”De…

- Rusoaica Evghenia Medvedeva, dubla campioana a lumii, a declarat forfait pentru Campionatele Mondiale de patinaj artistic de la Milano (Italia), programate in perioada 19-25 martie, informeaza cotidianul Gazzetta dello Sport. Medvedeva, in varsta de 18 ani, acuza o recidiva la piciorul drept, la care…

- Israela Vodovoz a murit in urma cu cateva zile, fiind gasit cazuta in baie. Ce spune Adriana Iliescu, cea supranumita „cea mai batrana mama din lume”, dupa ce a aflat ca Israela, „cea mai batrana sotie din Romania”, a decedat. Adriana Iliescu – cu 8 ani mai in varsta decat Israela – nu a primit […]…

- Monica Gabor l-a acuzat pe Andrei Stefanescu ca e rasist. Manechinul susține ca Antena 1 promoveaza rasismul și cere sa fie luate masuri. Totul a inceput dupa ce cantarețul a facut glume despre baietelului partenerului ei de viata, afaceristul chinez Mr. Pink. El a facut comentarii pe seama aspectului…

- Viceprimarul Costel Mihai a oferit astazi flori doamnelor și domnișoarelor din Piața Sfatului, insoțit de gimnastele Diana Chelaru și Carla Stoica. „Le doresc tuturor doamnelor și domnișoarelor din Brașov «La mulți ani!» și o primavara frumoasa și le mulțumesc ca ne sunt alaturi ca mame, bunici, prietene…

- In urma cu doua saptamani lumea cantarețului Karym, cel care a lansat cu Celia piesa „La doua capete”, a fost data peste cap, atunci cand tatal lui a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala cumplita a ficatului care a rapus-o și pe Denisa Raducu. Artistul a vorbit despre momentele dureroase…

- La scurt timp dupa ce au aparut primele imagini cu Elena Udrea și Alina Bica, intr-un restaurant din Costa Rica (Vezi AICI imaginile), fosta blonda de la Cotroceni a avut o reacție destul de dura. A scris un mesaj pe rețelele de socializare, in care pare foarte deranjara de faptul ca a fost fotografiata…

- Soția lui Ionuț de la Exatlon a fost amenințata cu moartea de o fata care s-a indragostit de soțul ei. Mesajul de amenințare nu a speriat-o pe soția „Jaguarului”, care i-a dat o replica pe masura celei care a amenințat-o. „Penibilul a atins cote maxime. Daca pana acum am primit mesaje de susținere foarte…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Uniunea Europeana vrea sa evite impunerea unei 'frontiere dure' intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, așa ca propune mentinerea efectiva a acesteia din urma in interiorul structurilor si al regulamentelor UE.

- Britanicul Greg Rutherford, campion olimpic la saritura in lungime, in 2012 la Londra, a renuntat la Campionatele Europene indoor care vor avea loc saptamana aceasta la Birmingham (Anglia), a anuntat Federatia britanica de atletism, citata de agentia Reuters. Rutherford a castigat titlul de campion…

- “Antena Group” a oferit prima reacție dupa ce Dan Negru a postat un mesaj controversat pe contul personal de socializare, prin care le-a sugerat specialiștilor care i-au atribuit Adinei Pintilie premiul “Ursul de Aur”, pentru pelicula „Nu ma atinge-ma”. Prezentatorul de la Antena 1 le-a transmis celor…

- Adrian Minune a reactionat imediat si l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, manelistul a scos din buzunar 500 de euro și s-a prefacut ca-i ofera tanarului, spre stupefacția celor prezenți, scrie Cancan. ADRIAN MINUNE este la pamant. Fiica lui cea mijlocie…

- Delegatia ungara la Olimpiada de iarna din Coreea de Sud a devenit subiect de glume în presa sportiva, dupa ce presa a descoperit ca o tânara care nu avea nimic în comun cu disciplina pe care o reprezenta a ajuns sa evolueze sub culorile

- O americanca devenita de curand cetațean maghiar a pacalit autoritațile de la Budapesta și a mers la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang chiar daca nu se pricepea prea bine la half-pipe, proba la care s-a calificat.

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. Elizabeth Swaney a ajuns la Pyeongchang in delegatia Ungariei, fiind primul schior ce reprezinta aceasta tara in proba de half-pipe. Proba de schi liber half-pipe presupune ca sportivii sa sara peste cele doua margini ale pistei si sa efectueze diferite trucuri acrobatice…

- Campioana olimpica la heptatlon, belgianca Nafissatou Thiam, a anuntat marti ca nu va lua parte la Campionatele Mondiale de atletism in sala de la Birmingham (Anglia), programate intre 1 si 4 martie, preferand sa se concentreze asupra Europenelor in aer liber, prevazute in luna august la Berlin,…

- A fost o seara de vis! Cea de-a 71-a gala a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a avut loc, la fel ca anul trecut, la Royal Albert Hall din Londra, duminica (18 februarie). Evenimentul a fost prezentat acum de actrita Joanna Lumley, care l-a inlocuit pe Stephen Fry. Lungmetrajul…

- Liviu Varciu a oferit primele declarații dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a publicat in mega-exclusivitate imagini cu el sarutandu-se cu Roxana Niculae, colega lui de trust. (VEZI AICI: Imagini super-exclusive cu Liviu Varciu & noua iubita asistenta TV! S-au sarutat in fața casei) „Da,…

- Simona Halep se intoarce pe primul loc mondial, dupa ce l-a pierdut in fața Carolinei Wozniacki. Romanca va redeveni lider mondial in tenisul feminin, dupa ce daneza a fost invinsa in semifinalele turneului de la Doha. Sportiva susține, insa, ca nu era oricum interesata de prima poziție din clasamentul…

- Dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a prins-o in fapt, Roxana Niculae a vorbit despre acest lucru in cadrul unei emisiuni tv. Asistenta tv a fost fotografita sarutandu-se cu Liviu Varciu zilele trecute, in fața casei artistului. Cei doi sunt colegii in cadrul aceluiași trust și se pare…

- Simona Halep a renunțat sa mai evolueze in turneul de la Doha din cauza unei accidentari suferite și a revenit in Romania. A fost extrem de suparata dar apoi a oferit o explicație și a spus ca sanatatea i s-a deteriorat serios, dar spera sa se recupereze cat mai rapid. „Din pacate, problema mea s-a…

- Cunoscuta gimnasta Monica Rosu isi doreste sa participe la Exatlon! Cel putin asta a lasat marea noastra gimnasta sa se inteleaga in cadrul unui interviu. Gimnasta Monica Rosu vrea la Exatlon, cel mai tare reality-show al momentului, desfasurat in Republica Dominicana si difuzat de Kanal D. Sportiva…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- Bianca Petronela Nedelcu, fetita bolnava de cancer careia parintii i-au refuzat tratamentul, a murit. Petronela avea 8 ani. Cazul ei a fost prezentat la „Acces direct”. Mara Banica s-a implicat personal pentru ca Petronela sa fie operata. Din nefericire, micuta s-a stins din viata. „Ea e Petronela,…

- Sportiva germana Laura Dahlmeier, una dintre marile favorite ale probelor de biatlon, a cucerit, sambata, medalia de aur la sprint (7,5 km), in timp ce romanca Eva Tofalvi s-a clasat doar pe locul 81. Dahlmaier, cvintupla campioana mondiala in 2017, a obtinut primul titlu olimpic din cariera,…

- Brigitte Nastase a luat o decizie importanta in legatura cu mariajul sau, bruneta a depus cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1. Contactat de Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, Ilie Nastase nu a fost foarte comunicativ, ba chiar a intrebat cine a depus divortul.

- In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de ”descreieratii astia securistoizi”, asa cum a scris el pe retelele de socializare. CANCAN.ro a aflat ce sta in spatele…

- Sportiva ceha Karolina Pliskova a povesit cu umor cum a fost invinsa de Simona Halep, in sferturile de finala ale Australian Open. Halep nu trebuie sa imprime forta loviturilor ei, pentru ca o preia pe cea a mingilor adversarei, crede Pliskova. "Si in final tot eu alerg", a adaugat ea.Citeste…

- Biatlonista Eva Tofalvi a anuntat, joi, ca a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Pentru Tofalvi va fi a sasea participare la Jocurile Olimpice. “Am facut calificarea pentru a sasea Olimpiada! Multumesc tuturor celor care au crezut in mine”, a scris Tofalvi pe Facebook.Sportiva…

- Suma neta pe care o are de achitat Clubul Politehnica Iași catre antrenorul de judo Petru Anițoaie depașește 36.000 de lei și reprezinta despagubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate, din perioada 1 noiembrie 2013 – 17 octombrie 2016. Barbatul a fost inlaturat din postul de antrenor…

- Atitudine revoltatoare a unui medic de la spitalul orasenesc Baicoi, filmat cu o camera ascunsa. Medicul a cerut, luni, desfacerea contractului de colaborare cu Spitalul Orasenesc Baicoi, spunand ca regreta ceea ce s-a intamplat. Managerul spitalului, Andreea Irimescu, a declarat, pentru Agerpres, ca…

- Judoka romana Corina Caprioriu, vicecampioana olimpica la Londra in 2012, a renuntat la decizia de retragere si va reveni in competitie dupa aproximativ un an si jumatate de pauza. Sportiva ajunsa la 31 de ani a castigat de-a lungul carierei, pe ...