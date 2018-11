Stiri pe aceeasi tema

- A fost o ședința importanta la PSD, duminica seara, in pregatirea celei de maine. Social-democrații par sa ii retraga sprijinul politic Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, potrivit informațiilor Digi24. In ședința de luni se va supune la vot acest...

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, ca la ședința de luni a CExN al partidului ar trebui sa fie luata o masura „cat mai drastica”, și anume excluderea din formațiune sau retragerea sprijinului politic pentru primarul Capitalei, Gabriela Firea.„Sper sa se ia…

- Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, a declarat marti ca el nu crede ca i se va retrage sprijinul politic primarului Capitalei, Gabriela Firea, considerand ca aceasta ar fi o greseala.Intrebat daca declaratiile facute de Firea la adresa conducerii PSD pot fi un motiv ca acesteia sa i…

- Antena 3 va ofera cea mai spectaculoasa seara televizata a anului, de la ora 21.00. Primarul General al Capitalei, unul dintre liderii importanți ai PSD, Gabriela Firea, vine la Antena 3. Lupta impotriva lui...

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a sustinut, miercuri, referitor la afirmatiile primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca atat timp cat va fi la conducerea MAI, aceasta institutie nu se va...

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un atac dur, marți seara, la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, în cadrul unei emisiuni televizate. Aceasta a spus despre șeful PSD ca în sedintele de partid este numai „lapte si miere”, dar în subterane…