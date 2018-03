Stiri pe aceeasi tema

- „Dragii mei, puteți face inca un milion de petiții. Tata tot acolo ramane, stați calmi. Daca pentru o secunda credeți ca acele „grupulețe" ale voastre in care va scrieți frustrarile vor fi luate in seama, inseamna ca ați luat-o razna. Daca nu sunteți capabili sa ințelegeți ce inseamna o competiție,…

- EXATLON ROMANIA: Inca de la inceput, Giani a fost cel mai vocal concurent, recunoscand de cateva ori ca el face un joc "psihologic", adica incearca sa isi intimideze adversarii prin limbaj. "De cand a inceput concursul, sa imi zica numai d-astea si ma face in toate felurile... Nu e OK, iti…

- Anca Surdu a dezvaluit ca anumite clipe din timpul parcursului sau nu au fost difuzate si ca nu intelege care este cauza pentru care producatorii au ales sa le omita. "Nu știu de ce nu s-a dat, am avut un intreg moment in care mi-am luat ramas-bun de la colegi, am plans, a fost greu", a spus…

- Giani Kirița a lansat inca un atac asupra “Razboinicilor”. In timpul probei de recompensa, fostul fotbalist a luat-o in colimator pe Alina. Ce-i drept, pe un ton mai glumeț, fața de zilele trecute. Totul a pornit dupa ce concurenta a inceput sa strige de pe margine: „N-a mai apucat Oltin sa dea și avem…

- EXATLON 26 martie. Cosmin Cernat a urmarit indeaproape evoluția “Faimoșilor” și a “Razboinicilor”, in cadrul celui mai tare concurs din Romania. Show-ul filmat in Republica Dominicana i-a facut pe concurenți sa treaca prin valuri de emoții, mai ales ca se afla și la mare distanța de cei dragi. „Suntem…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in urma cazului otravirii unui fost spion rus, va declara persona non-grata un diplomat rus. Cazul otravirii agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea…

- EXATLON 26 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Giani Kirita este in continuare motiv de tensiuni intre echipe. „La ce aveti record, la stat in casa?”, le spune Giani cu ironie celor din echipa Razboinicilor. EXATLON 26 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D EXATLON 26 MARTIE 2018 LIVE VIDEO KANAL D. Luni…

- Ionuț „Jaguarul” și-a iesit din minți, dupa ce echipa sa a pierdut in fața Faimoșilor. Giani Kirița i-a injurat, deranjat fiind de stategia Razboinicilor de a juca impotriva lui Oltin. Ionuț nu s-a mai abținut! „Au creat dezavantajul lor in avantaj. Adica faptul ca l-au bagat pe Oltin. Si au bagat fitilele…

- EXATLON ROMANIA. Mariana, Alex si Stefan au fost nominalizati luni seara pentru eliminare de colegii din echipa #Faimosii de la EXATLON. Razboinicii se afla la a cincea eliminarea succesiva si fiecare om pierdut atarna greu in balanta de forte de pe circuit. Aceasta noua eliminare va avea…

- In plina campanie pentru schimbarea mentalitatii si felului in care se imbraca romanii, cu mii de branduri online si prin malluri si “ajutata” de show-uri cum este emisiunea “Bravo, ai stil” – Romania cumpara aceleasi haine „ca afara” la preturi de cateva ori mai mari. Nu de putine ori auzi cum se mai…

- Scandalul listei negre prezentata de Antena 3- lista in care apareau in clar nume propuse pentru a fi verificate și anchetate cat mai repede - nu a ramas fara ecou și fara reacții. Reprezentanta Comisiei Europene a precizat o prima reacție, urmare dezvaluirilor, precizand ca nu comenteaza despre documente…

- Pariul dintre Giani Kirița, Vladimir Draghia și Catalin Cazacu i-a amuzat pe telespectatorii Exatlon, Cei trei faimoși și-au ras doar barba și au ramas cu mustața. Insa, Alina de la Exatlon a fost „atacata” de rautacioși, pornind de la acest pariu. Mai mulți internauți i-au spus sa iși rada și ea „mustața”.…

- Ionela Prodan a ajuns la spital, informeaza romaniatv.net. Indragita cantareața de muzica populara ar fi fost dusa la spitalul Elias chiar de fiica ei, impresara Anamaria Prodan Reghecampf. „Da, este internata, dar doar pentru analize. Ea trebuie sa isi refaca la fiecare doua luni setul de analize.…

- EXATLON ROMANIA. Echipa Albastrilor a inceput in forta si au marcat mai multe puncte consecutive impotriva Faimosilor, scrie wowbiz.ro. Atunci cand Faimosii au fost la un pas sa ii ajunga, Razboinicii s-au mobilizat si mai tare, iar in cele din urma au invins cu scorul de 10-6. Citeste si "Exatlon",…

- Delia este una dintre cele mai de succes cantarete din Romania, bucurandu-se un public numeros, care o sustine si o apreciaza neconditionat. Și-a obisnuit deja fanii cu schimbarile radicale de look. Daca in urma cu ceva timp și-a vopsit parul verde, Delia a opat acum pentru o nuanța mai inchisa. Recent,…

- COSMIN CERNAT - EXATLON ROMANIA. Cu o cariera de peste 20 de ani in jurnalismul sportiv, Cosmin Cernat este, in prezent, prezentatorul emisiunii Exatlon, difuzata de sambata pana miercuri la Kanal D, scrie dcnews.ro. "De-a lungul carierei mele de comentator sportiv, am fost acuzat ca țin cu Dinamo,…

- Israela Vodovoz a murit in urma cu cateva zile, fiind gasit cazuta in baie. Ce spune Adriana Iliescu, cea supranumita „cea mai batrana mama din lume”, dupa ce a aflat ca Israela, „cea mai batrana sotie din Romania”, a decedat. Adriana Iliescu – cu 8 ani mai in varsta decat Israela – nu a primit […]…

- Lovitura de teatru in scandalul injunghierii „fratelui” lui Puya, Razvan Lucan, zis „Romanu”. Din Germania, Marcel Kalu ne-a transmis, prin avocatul sau, ca el nu se afla in Romania in noaptea atacului asupra lui Razvan Lucan. (VEZI AICI: Razboi insangerat in ”cartierul miliardarilor” la 4 dimineața)…

- Deși puțina lume știe, Israela Vodovoz și Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, au fost implicata, in urma cu ceva timp, intr-un scandal de proporții. Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuința ei in urma cu cateva zile, mai exact in data de 9 martie . Cunoscuta pentru faptul ca a…

- Giani Kirița nu a uitat incidentul cu turcul Turabi, de la ultima intalnire Romania – Turcia. Sambata seara, fostul fotbalist a anunțat ca vrea sa concureze contra lui Turabi. Echipele din cele doua țari s-au duelat inca o data. Inainte de joc, Giani Kirița a spus ca vrea sa-l infrunte pe Turabi, concurentul…

- Anda Adam a fost eliminata si regreta ca a parasit concursul EXATLON. EXATLON ROMANIA. Vorbe GRELE aruncate intre FETE: "Este o vipera! Una iti spune in fata, alta face in lipsa ta!" "La doua zile dupa ce am ajuns la Exatlon am mancat orez fiert și linte. E binevenit. Sper sa ma recuperez…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, ce mega-aroganța a facut Gabriel Enache, la o luna dupa ce Gigi Becali l-a dat afara de la FCSB. Mijlocașul a scos din portofel nu mai puțin de 100.000 de euro și a surprins-o placut pe Lena, actuala sa soție. Lui Gabriel Enache…

- EXATLON ROMANIA - ELIMINARE PROPUNERI 6 MARTIE. Razboinicii vor mai pierde inca un coleg, dupa ce saptamana trecuta Anca a fost trimisa acasa de catre telespectatori. Ca in fiecare saptamana, echipa care a pierdut in Arena Exatlon a trebuit sa nominalizeze trei concurenți pentru eliminare. LIVE…

- A fost o ediție plina de surprize mai mult sau mai puțin placute la „Exatlon”. Și asta pentru ca unii dintre concurenți aflați in palpitanta competiție au primit o lovitura dura in timpul nominalizarilor. Astel, in curand, inca un participant va parasit emisiunea „Exatlon”. Citește și: EXATLON 5 MARTIE.…

- EXATLON 5 MARTIE. Giani Kirita, a cedat! El s-a prabușit din cauza oboselii. S-a intamplat in timpul meciului international la care participa Romania, Turcia și Grecia. Coechipierii s-au strans in jurul lui, plini de emoții, și i-au acordat primul ajutor fostului fotbalist. Dupa mai multe curse consecutive,…

- EXATLON. Scandal mare in timpul disputei dintre Romania și Turcia! Totul a plecat dupa ce un component al romanilor a aruncat bila pe pista turcilor. Unul dintre componenții echipei din Țara Semilunei a luat atitudine. Mai precis, a aruncat cu nisip! EXATLON. Ionuț a luat mingea și a aruncat pe pista…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a reactionat dupa moartea subita a compatriotului sau Davide Astori, la varsta de 31 de ani. Tehnicianul italian si-a declarat sprijinul pentru familia si apropiatii fotbalistului. "O veste cumplita! Sincere condoleante si o imbratisare…

- Președintele Federației Europene de Judo spune, intr-un interviu acordat Realitatea TV, ca Romania are judokani cu inima mare pentru ca are tradiții minunate. SERGHEI SOLOVEYCHIK crede ca judokanii romani ar putea sa obțina cel puțin doua medalii la Jocurile Olimpice. Președintele Federației Europene…

- Oamenii din catunele nestiute ale Romaniei filmate de TVR 1 pentru seria „Izolati in Romania” au ajuns la sufletele oamenilor. Telespectatorii i-au ajutat, de-a lungul timpului, asa cum au putut. Petre si Vasile, doi batrani care isi duc viata asa cum pot, in casute batranesti de munte, fara sa aiba…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, amanunte despre Gabriel Enache, fotbalistul “desființat” de Gigi Becali. Este incredibil in ce lux a ajuns mijlocașul dupa ce patronul milionar l-a dat afara. (VEZI AICI: GABRIEL ENACHE SI LENA SI-AU BOTEZAT FIUL. CANCAN.RO A TRANSMIS…

- Anca de la Exatlon, din echipa Razboinicilor este cea mai controversata persoana din cadrul show-ului. De mai bine de o luna, de cand se afla in competiție, tanara a avut altercații atat cu cei din echipa sa, cat și cu Faimoșii. Ultimul cu care s-a certat a fost nimeni altul decat Giani Kirița, la fel…

- Un agent de securitate a murit in urma unui infarct petrecut in timpul incidentelor de dinaintea meciului Athletic Bilbao - Spartak Moscova, din returul 16-imilor Ligii Europa. Violentele au pornit in fata stadionului San Mames, unde aproximativ 200 de ultrasi rusi s-au batut…

- Antrenorul echipei Lazio, Simone Inzaghi, si-a laudat jucatorii pentru succesul obtinut in fata formatiei FCSB, scor 5-1, victorie in urma careia italienii s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Europa si a remarcat in mod special evolutia lui Felipe Anderson. "Jucatorii au fost…

- EXATLON: Doua vedete din echipa Faimoșilor au fost la cuțite la emisiuni la care au participat in trecut, chiar daca acum fac pereche și incearca impreuna sa puna umarul pentru ca echipa lor sa caștige toate probele. Acum trei ani, Giani Kirița și Vladimir Draghia au provocat un scandal monstru,…

- Liviu Varciu a oferit primele declarații dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a publicat in mega-exclusivitate imagini cu el sarutandu-se cu Roxana Niculae, colega lui de trust. (VEZI AICI: Imagini super-exclusive cu Liviu Varciu & noua iubita asistenta TV! S-au sarutat in fața casei) „Da,…

- Razboinicii au intors scorul de la 4-0. Andrei Stoica și Diana Belbița, de la Faimoși, s-au confruntat cu echipa Mariana Nenu – Ștefan Lupu, de la Razboinici, intr-un joc pana la cinci puncte. Inițial, faimoșii Stoica și Belbița au adus repede scorul pana la 4-0, pentu echipa lor și nimeni nu ar fi…

- Dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a prins-o in fapt, Roxana Niculae a vorbit despre acest lucru in cadrul unei emisiuni tv. Asistenta tv a fost fotografita sarutandu-se cu Liviu Varciu zilele trecute, in fața casei artistului. Cei doi sunt colegii in cadrul aceluiași trust și se pare…

- Senatorul liberal de Timis Alina Gorghiu si-a exprimat, vineri, speranta ca "scandalul" din ultimele zile, care are in centru Directia Nationala Anticoruptie (DNA), nu ii va face pe magistrati sa cedeze in aplicarea actului de justitie din Romania, informeaza agerpres.ro. "Imi doresc ca tot…

- Stefan Radu a fost acuzat ca ar fi cumparat 1.000 de bilete pentru fanii lui Dinamo, pentru ca acestia sa o incurajeze pe Lazio. Presa din Italia, REACTIE INCREDIBILA dupa FCSB - Lazio 1-0. Ce au titrat MARILE ZIARE "Nu e adevarat ca am cumparat bilete pentru fanii lui Dinamo. Clubul…

- Procurorul general Augustin Lazar solicita conducerii Consiliului Superior al Magistraturii sa adopte o pozitie publica in apararea sistemului judiciar in fata campaniei duse de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv, impotriva institutiilor justitiei. Reamintim apele…

- Plin scandal in peisajul justiției din Romania! Dupa ce s-a redeschis, din nou, Cutia Pandorei- acuzații grave, dezvaluiri fara precedent despre șefa DNA- iata ca, Laura Codruța Kovesi vine cu o explicație referitoare la declarațiile facute de procurorul Mihaiela Iorga Moraru, la cererea jurnaliștilor…

- Telespectatorii emisiunii Exatlon ard de curiozitate sa afle cine o va inlocui pe Claudia Pavel, alias Cream, care a fost proaspat eliminata. Fanii show-ului au venit si cu propuneri. Pe fan-grupul Exatlon, mai multi internauti au propus-o pe Oana Zavoranu sa vina in locul Claudiei Pavel.

- Brigitte Nastase a luat o decizie importanta in legatura cu mariajul sau, bruneta a depus cererea de divort la Judecatoria Sectorului 1. Contactat de Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, Ilie Nastase nu a fost foarte comunicativ, ba chiar a intrebat cine a depus divortul.

- In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de ”descreieratii astia securistoizi”, asa cum a scris el pe retelele de socializare. CANCAN.ro a aflat ce sta in spatele…

- A fost, fara indoiala, o lovitura la coarda sensibila! Scena din biroul Lilianei Gafencu, relatata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , respectiv momentul cand sefa de la CS Dinamo intra in conflict cu adjunctul, a creat un tsunami in ”Stefan cel Mare”! Sigur, comunicatul remis de CS Dinamo este…

- EXATLON. Echipa formata din oameni obișnuiți este, din pacate supusa eliminarilor, scrie click.ro. In urma ediției din 16 ianuarie, cele doua echipe vor fuziona și vor forma un intreg, cu numele de echipa Romania. Grupul nou format se va duela, pentru prima data in istoria show-ului, impotriva unei…

- Sorin Grindeanu, fostul premier al României, a venit cu o prima reacție cu privire la scandalul din PSD. ”Trebuie sa asiguram în acest moment stabilitate în țara noastra. Sa nu uitam ca la începutul anului 2019, România va asigura timp de șase luni preșesenția…

- Probleme mari la varful Partidului Social Democrat (PSD)! Scandalul politistului pedofil a declansat un adevarat razboi. Carmen Dan a cerut premierului sa aprobe demiterea sefului politiei, dar Tudose a refuzat. Ministrul dat afara de Mihai Tudose, Rovana Plumb, sare la gatul premierului. In direct…

- Victor Rebengiuc a avut o reacție extrem de virulenta la adresa regtretatei actrițe de comedie Stela Popescu. Victor Rebengiuc, in varsta de 84 de ani , este unul dintre marii actori romani, care este casatorit cu actrița Mariana Mihuț. In urma cu cațiva ani, artistul a avut o reacție extrem de dura…