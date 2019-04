Prima reactie a familiei lui Razvan Ciobanu. “Ne-a mintit ca ‼️” Asta schimba TOT

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu a murit intr-un accident cumplit. Designerul a pierdut controlul volanului și a intrat in mai mulți copaci. Accidentul s-a produs intre localitațile Navodari și Sacele din județul Constanța.Ulterior s-a aflat ca mașina pe care o conducea creatorul de moda, un Range Rover, aparținea…

