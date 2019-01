Stiri pe aceeasi tema

- O veste uimitoare a aparut in presa, in aceasta dimineata, iar protagonisti sunt chiar Loredana Chvu si Florin Salam. Blondina ar fi cazut ''victima'' celebrului manelist, intr-un celebru restaurant de manele din Capitala.

- Moartea Andreei este invaluita in mister. Prietenii de pe Facebook se intreaba unii pe alții se s-a intamplat iar familia a decis sa pastreze tacerea. Unii prieteni de pe pagina de Facebook au dat de ințeles ca Andreea ar fi murit de la o supradoza de droguri, conform wowbiz.ro. „Dumnezeu…

- Betty Stoian a venit la „Prietenii de la 11”, unde a dezvaluit ca iși va boteza fiul in martie, dupa ce tatal ei se va intoarce din Statele Unite ale Americii, dar și ca iși dorește sa cante cu Florin Salam. Ea a divulgat și un detaliu despre proiectul la care va lucra alaturi de celebrul cantareț de…

- De cand a anuntat cE este insErcinatE, Valentina Pelinel radiazE de fericire. ~i nu doar atat, este mult mai frumoasE, iar acest lucru l-au observat xi fanii ei. Prietenii virtuali nu contenesc cu laudele xi ii transmit de fiecare datE dragostea lor.

- Alessia a devenit mama la sfarșitul anului trecut, iar acum, a imbracat rochia de mireasa in cadrul unui „Targ de nunți” organizat in Capitala. Pana acum artista nu s-a gandit sa faca pasul cel mare, insa și-a surprins fanii cu o apariție rara. Aceasta a apostat o imagine pe contul de socializare, alaturi…

- Cel care l-a agresat pe Florin Salam ar fi, conform observator.tv, un interlop cu numele de scena „Lower” Stan. Dupa ce s-a aflat cine e agresorul, aceasta a primit mai multe mesaje de amenințare din Romania. Agresorul l-a lovit cu pumnul in fața pe cantareț, fiindca acesta nu l-a ascultat…

- Vestea ca Florin Salam ar fi fost rapit in Italia i-a șocat pe prietenii manelistului. Apropiații susțin ca le-au transmis mesaje celor despre care cred ca l-ar fi luat pe cantareț. Aflați in țara, mai mulți prieteni de-ai manelistului le-au cerut celor care l-ar fi rapit pe Florin Salam in Italia sa…