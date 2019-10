Stiri pe aceeasi tema

- Devenit recent bunic pentru prima data, Adrian Minune stie sa se bucure de toate placerile vietii, scrie spynews.ro. Artistul in varsta de 44 de ani are grija ca familiei sa nu ii lipseasca nimic si, in acelasi timp, se asigura ca are parte si el de micile bucurii ale vietii. Citeste si Triunghi…

- Ispita Maria și Denisa, fosta iubita a lui Adrian, au stat, pentru prima data, fața-n fața, la ”Insula Iubirii”, iar aceasta s-a aratat șocata de cum o fata obișnuita poate sa stea cu un ”om groaznic”.

- Cea mai focoasa ispita de la "Insula Iubirii" si-a gasit jumatatea! Paparazzi Spynews.ro l-au filmat pe barbatul care o consoleaza pe Maria Ilioiu, la doar cateva zile dupa ce a renuntat la relatia toxica pe care o avea.

- Teodora a fost pusa fața in fața la bonfire cu Mircea pentru a clarifica lucrurile dintre cei doi, iar femeia a uimit prin declarația sa. „Vad o relație cu Mircea, dar noi inca nu ne-am cunoscut, tot ce a facut pentru mine pe insula imi place, dar nu e suficient pentru a intra intr-o relație, vreau…

- Decizie neasteptata la "Insula Iubirii"! Gia, femeia alaturi de care Bogdan s-a inscris la testul iubirii, a hotarat sa puna capat relatiei, dupa ce, la bonfire, a vazut imaginile socante cu concurentul.

- Geanina, blonda timida de la Insula Iubirii sezonul 5, s-a schimbat total dupa emisiune. Iubita lui Costas e de nerecunoscut dupa ce a trecut printr-o serie de operații estetice și și-a schimbat inclusiv culoarea parului. Geanina (20 de ani) și Costas (28 de ani) erau impreuna de aproximativ doi ani…

- Hannelore, fosta concurenta la show-ul Insula Iubirii, de la Antena 1, a dat de ințeles ca exista un barbat in viața ei. Hannelore s-a facut remarcata la show-ul de televiziune Insula Iubirii, transmis de postul de televiziune Antena 1. Aceasta a participat la show alaturi de iubitul ei Bogdan, insa…