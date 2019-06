Stiri pe aceeasi tema

- Grasu XXL a devenit pentru prima oara tata, dupa ce iubita lui a nascut in secret, in urma cu o saptamana o fetița superba, perfect sanatoasa. Laura Andreșan a fost o graviduța discreta, astfel ca s-a aflat ca va deveni mama pentru prima oara, cu doar doua luni inainte sa nasca. Se pare ca vedeta a…

- Laura Cosoi a postat pe contul de socializare un mesaj, cu ocazia Zilei Copilului, de 1 iunie. Alaturi, vedeta a atașat imagini emoționante cu soțul și micuța Rita. „Cand eram mici, de 1 iunie, parinții ne duceau la cofetarie. Așteptam cateva luni bune momentul in care sa mancam impreuna profiterol…

- Laura Andreșan mai are cateva zile și devina mamica. Vedeta a facut marturisiri despre aceasta perioada din viața ei. Laura Andreșan este insarcinata, ea și partenerul ei, Grasu XXL, urmand sa devina parinți in curand. Pe blogul ei, Laura Andreșan a scris un text in care a vorbit despre perioada de…

- Politia din Cipru a descoperit recent intr-un lac un cadavru in descompunere, care a fost identificat ca apartinand unei fetite de opt ani, ce a fost ucisa de un criminal in serie care a mai omorat-o si pe mama sa, ...

- Laura Andreșan și Grasu XXL urmeaza sa devina parinți. De curand, viitoarea mamica a transmis un mesaj, cu ținta directa, pe Instagram, observand un fenom extrem de deranjant, printre mame, pe rețelele sociale.

- Laura Andreșan și-a spus parerea despre alaptare intr-un mesaj pe care l-a postat in mediul online. Laura Andreșan este insarcinata, ea și partenerul ei, Grasu XXL, urmand sa devina parinți in curand. Pe pagina sa de Facebook, viitoarea mamica Laura Andreșan a abordat subiectul alaptarii. "O precizare…