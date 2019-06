Stiri pe aceeasi tema

- Se cunoaște bine faptul ca, recent, Carmen de la Salciua a decis sa se transforme total, in urma desparițirii de Culița Sterp. Pe langa faptul ca și-a facut diferite intervenții la nivelul feței, artista s-a pus serios și pe slabit, iar roadele incep a fi culese.

- Ai crede ca, acum ca este, in mod oficial, divorțat de Carmen de la Salciua, Culița Sterp se poate bucure, in sfarșit, de o relație. Ei bine, iata ca nici nu a devenit bine liber in acte, ca s-a trezit iar singur.

- Bomba la ”Puterea dragostei”! O cunoscuta concurenta din cadrul reality-show-ului matrimonial de la Kanal D, prezentat de la Andreea Mantea, a facut dezvaluiri incendiare despre cantarețul Culița Sterp, fostul soț al lui Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste ale momentului din muzica…

- Carmen de la Salciua a publicat prima imagine oficiala cu ea si iubitul ei, dupa doar cateva zile de la divortul de Culita Sterp. Vedeta le-a aratat tuturor cat de fericita este alaturi de Cosmin.

- Carmen de la Salciua a intrat din nou in "gura rautaciosilor", dupa ce a publicat o fotografie in care apare machiata destul de strident. Imediat au aparut comentariile celor care-i urmaresc activitatea.

- Carmen de la Salciua se confrunta cu probleme destul de serioase pe rețelele de socializare. Foarte multe persoane au facut conturi false cu numele ei, iar fanii sai cad in plasa lor. Indragita artista de muzica populara și de petrecere a facut un apel alarmant catre prietenii ei de pe rețelele de socializare.…