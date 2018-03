Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf trece prin cele mai negre momente din viața sa. Tatal antrenorului lui Al Wahda a murit dupa o lunga suferința cu o boala care afecteaza mulți romani. Barbatul se confrunta cu un diabet care nu i-a dat pace absolut deloc. Parintele lui Reghe a pierdut lupta cu viața in dimineața…

- Mihai Rait Dragomir, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Dorel din „Las Fierbinți” se declara un barbat implinit și fericit. Motivele sunt multe, insa cel mai important este faptul ca va deveni pentru prima oara tatic, soția lui, Ana, este insarcinata in cinci luni. (Citește și: Dorel…

- Soția lui Alex Erbașu este insarcinata in 8 luni. Andra a postat pe contul de socializare o imagine, in care iși expune mandra burtica de gravida. Pana acum, bruneta și-a ascuns sarcina sub hainele largi. Andra Iacob arata perfect in luna a opta de sarcina și nu s-a ingrașat deloc. Prietenii virtuali…

- Petre Roman (71 de ani) pe Silvia Chifiriuc (46 de ani) sunt cei mai fericiți parinți! In anul 2009, bruneta devenea soția fostului premier al Romaniei. Fructul dragostei lor este un baiețel, pe nume Petrus (9 ani). Silvia a devenit mama la o varsta mai inaintata, dar nu regreta niciun moment. Soția…

- Nicoleta Nuca a facut dezvaluiri, dupa ce s-a spus ca are un nou iubit, mai mult, ar fi insarcinata. Vedeta a vorbit in premiera despre iubitul ei și a mai anunțat de ce si-au tinut relatia la secret. „E foarte bine. Sunt foarte multumita de aceasta relatie, atat o sa spun, chiar sunt foarte multumita.…

- Mihai Petre, tatic din nou. Familia celebrului coregraf se marește, iar fericirea a atins cote maxime! Secretul minunat a fost dezvaluit astazi de soția lui Mihai Petre. Imediat ce a facut publica fotografia emoționanta, mesajele de felicitare au curs, iar butonul de like a fost inroșit. Mihai Petre,…

- Gina Pistol traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Smiley. Se pare ca relația lor e cat se poate de seriosa. Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’…

- Olivia Steer a vorbit deschis despre drama prin care a trecut. Jurnalista a povestit cea mai grea perioada din viața ei, cand și-a pierdut sora. Soția lui Andi Moisescu nu și-a putut stapani lacrimile, in timp ce povestea despre pierderea pe care a suferit-o. Sora ei s-a luptat cinci ani cu necruțatoarea…

- Chef Catalin Scarlatescu a oferit o declarație care a dat naștere speculațiilor ca Gina Pistol ar fi gravida. Declarația lui Scarlatescu a fost facuta in cadrul emisiunii „Rai da’ buni”. „Eu cred ca e fetita” a spus Chef Catalin Scarlatescu, declarația lui ducand pe toata lumea cu gandul ca prezentatoarea…

- Deși a facut eforturi uriașe sa nu iși lase la vedere sarcina, ei bine, CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, va arata primele imagini cu burtica de gravida a Sorinei Docuz. Viitoarea mamica se menține intr-o forma de zile mari și are foarte mare grija de aspectul ei fizic. (VEZI ȘI: Fosta doamna primar…

- Elena Ionescu va deveni mamica in curand! Fosta component a trupei Mandinga s-a casatorit civil vineri, in cadrul unei ceremonii intime. I-au fost alaturi doar familia și prietenii. Elena s-a casatorit cu Dragos Razvan, iubitul el de ceva mai mult de un an. Vedeta este insarcinata in cinci luni. Elena…

- Brigitte Nastase și fiica ei, Sara, in varsta de 10 ani, au caștigat cea de-a doua ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”. Au demonstrat astfel ca se cunosc foarte bine una pe cealalta. Cei 8.000 de lei obținuți au fost donați de Brigitte și Sara lui Kerim (4 ani și jumatate), un baiețel diagnosticat…

- Anca Bucur a caștigat Miss Fitness Universe 2017. De profesie instructor de aerobic și sportiv, tanara titlul de campion mondial in concursul de la Miami, SUA. La inceputul lunii ianuarie a aflat ca este insarcinata. Este foarte fericita ca va deveni mamica. A marturisit ca, inițial, s-a simțit rau,…

- Ion Țiriac are cu ce se mandri! Fiica lui, deși nu este model, arata ca un manechin consacrat. Ioana Țiriac a stralucit, miercuri seara (15 martie), la o gala caritabila organizata in București. Ioana a moștenit trasaturile fizice ale mamei sale, ziarista egipteana Sophia Ayad. Fostul tenismen a fost…

- Dupa luni bune in care au existat zvonuri ca Roxana Ciuhulescu il va face tatic pe noul ei iubit, iata ca vedeta cu cele mai lungi picioare din Romania a confirmat ca va deveni mamica. Prezentatoarea este foarte fericita și a impartașit vestea cu toata lumea. Roxana Ciuhulescu a dezvaluit ca fiica ei…

- Cameron Diaz a luat decizia de a nu mai juca in filme, susține actrița Selma Blair, prietena a starului de la Hollywood, potrivit metro.co.uk. Selma Blair a povestit ca a luat masa cu Cameron Diaz și ca aceasta i-a spus ca nu mai vrea sa joace in filme. „Am luat pranzul cu Cameron. Ne-am reamintit […]…

- Veste bomba in showbiz! Soția lui What’s Up, Simina Ivancea, este insarcinata. Anunțul a fost facut chiar de artist, pe o rețea de socializare. Cantarețul iși dorea nespus de tare sa devina tata și vorbea despre acest lucru inca de acum 5 ani. Iata ca visul lor cel mare s-a indeplinit! Soția lui What’s…

- Cu ocazia zilei de 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, dar și ziua mamelor din intreaga lume, Laura Cosoi și-a incantat fanii cu cea mai emoționanta fotografie de pana acum. Insarcinata cu primul ei copil cu soțul Cosmin Curticapean, actrița și-a prezentat public burtica de gravida care este tot…

- Laura Cosoi și-a surprins prietenii și apropiații de 8 martie, prezentandu-se in public intr-o ipostaza inedita! Fanii au avut ocazia sa o vada pe Laura in ipostaza de viitoare mamica, de ”Ziua Mamei”, pentru ca și-a aratat burtica de gravida, care a crescut simțitor! Laura Cosoi radiaza de fericire,…

- 2018 pare sa fie anul bebelușilor! S-ar putea sa fie și cazul cuplului Cristian Boureanu și Laura Dinca. Chiar daca in urma cu doar cateva luni, fostul politician trecea prin clipe grele, dupa ce a fost inchis in urma unei altercații cu un polițist, acum lucrurile par sa fie din ce in ce mai bune […]…

- Ancuța Carcu este insarcinata in șase luni și va deveni mama de baiat, dupa testele pe care le-a efectuat. Fostul deputat PRM a dezvaluit ce nume va purta bebelușul, dar și motivul pentru care va face aceasta alegere. Este vorba despre o drama din familia Carcu. Ancuța Carcu este stabilita in Spania…

- Mihai Rait Dragomir, cunoscut mai ales pentru interpretarea personajului Dorel din „Las Fierbinți”, va deveni tatic pentru prima oara, in acest an. Soția lui, frumoasa Ana Maria, este insarcinata in 4 luni, potrivit unor surse apropiate de actor. Cei doi s-au casatorit vara trecuta, iar acum sunt pregatiți…

- In varsta de 39 de ani, actrița canadiana urmeaza sa devina mamica pentru prima data. Știrea ca e insarcinata a fost confirmata de mai mulți apropiați de-ai vedetei pentru jurnaliștii de la E! News. Din pacate, deocamdata, niciun reprezentant de-al artistei nu a putut fi contactat pentru a oferi mai…

- Monica Gabor s-a stabilit de mai mulți ani in SUA, unde traiește o poveste de dragoste alaturi de Mr. Pink. Amandoi au copii din casniciile anterioare, dar nu unul al lor. Recent, a aparut un zvon conform caruia fosta soție a lui Irinel Columbeanu ar fi insarcinata cu actualul iubit. Chestionata pe…

- Diana Dumitrescu este una dintre vedetele care au participat la Ferma Vedetelor, iar simptomele pe care le-a avut a ingrijorat-o pe blondina și a cerut sa i se aduca un test de sarcina. „Nea Rața, te rog sa imi aduci cand vii, un test de sarcina, ca este posibil”, i-a spus vedetea in șoapta pentru […]…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de propriul soț, Alexei Mitachi. Dupa ce a injunghiat-o mortal in zona gatului, tanarul medic stomatolog a trimis un mesaj de pe telefon, dupa care s-a aruncat in gol de la etajul șapte al unei cladiri din Chișinau. In casa in care s-au certat era bebelușul…

- Dupa ce in weekend, Monica Gabor a fost filmata in timp ce se plimba cu fiul ei vitreg pe o faleza din orașul Santa Barbara, recent, romana a facut publica o noua imagine in care privirile tuturor s-au oprit pe burtica ei. Iubita lui Mr. Pink alimenteaza zvonurile sarcinii, iar poza de album a fost…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a aflat detalii legate de moartea sportivului de 23 de ani din Dambovița. Florin Stelian era legitimat la Clubul Respect Gym din Gaești. De un an nu mai participa, insa, la competiții. Tanarul locuia in Matasaru, alaturi de parinți. Tragedia s-a petrecut intr-o fracțiune…

- Drama pentru o concurenta de la Exatlon Mexic! Ea a aflat ca este insarcinata, chiar in timpul competiției din Republica Dominicana. Medicii i-au spus ca este vorba despre o sarcina extrauterina. Dupa ce a parasit competiția, femeia a fost operata de urgența. Sandra Casar, cunoscuta ca Shira, una dintre…

- Dupa ce Cancan.ro a intrat in posesia unei informații conform careia Elena Basescu este insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata, bruneta a scris un mesaj pe pagina ei oficiala de Facebook. EBA a spus ca este foarte bucuroasa și le-a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase, dar nimeni n-a ințeles…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia unei informatii conform careia Elena Basescu ar fi insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata. Mezina familiei fostului presedinte al Romaniei ar urma sa devina, astfel, mamica pentru a treia oara. EBA mai are doi copii cu “Syda”, de care s-a…

- Monica Gabor a postat pe pagina de Facebook un video in care apare alaturi de fiul lui mr. Pink. Daca privesti cu atentie imaginile poti jura ca fosta doamna din Izvorani este insarcinata. Burtica ei pare destul de mare, detaliu observat si de prietenii virtuali. "Monica, mi se pare…

- Doi soți au fost gasiți morți in casa, in circumstanțe extrem de suspecte. Poliția a demarat p ancheta banuind o crima urmata de o sinucidere, intr-un apartament de bloc din Chișinau, Republica Moldova. Primele date culese din ancheta arata ca barbatul s-a aruncat de la etajul șapte. Trupul neinsuflețit…

- Elena Udrea (44 dde ani) este in culmea fericirii. Aflata in Costa Rica, fosta blonda de la Cotroceni a facut marele anunț, deși inainte negase ca ar fi insarcinata. Aceasta a recunoscut ca este insarcinata cu gemeni și a marturisit ca sarcina evolueaza foarte bine. Elena Udrea a anunțat ca este insarcinata…

- Elena Udrea a confirmat ca este gravida. Fosta șefa a Ministerului Turismului a luat prin surprindere pe toata lumea, anunțand ca are gemeni, ambii fiind baieți. „Sarcina evolueaza bine, este gemelara, deci sunt doi baieți. Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc…

- In ultimele zile au aparut speculații ca Lora ar fi insarcinata. Totul a pornit de la o fotografie pe care aceasta a facut-o publica pe un site de socializare. Lora formeaza un cuplu in viața de zi cu zi cu Ionuț Ghenu . Cei doi sunt foarte fericiți impreuna și toata lumea se așteapta ca Lora și Ionuț,…

- Rihanna a fost prezenta recent la Gala de decernare a Premiilor Grammy 2018. In cadrul evenimentului, vedeta a urcat pe scena si a sustinut un super show. Din pacate, unii fani ai artistei au fost inselati de mica burtica pe care artista a afisat-o si au tras concluzia pripita ca aceasta ar putea astepta…

- Aflata intr-o vacanta exotica, Dana Rogoz impreuna cu sotul si fiul lor ii tin la curent pe cei ramasi acasa, dar si pe fani cu locurile de vis in care se relaxeaza. Cu una dintre fotografiile pe care le-a facut publice recent, vedeta i-a facut pe multi sa se intrebe daca e insarcinata din nou! Unul…

- Laura Cosoi isi continua vacanta exotica in Seychelles si face noi dezvaluiri despre sarcina. Insarcinata in luna a patra, vedeta a postat pe Instagram o fotografie in care apare intr-un costum de baie din doua piese, etalandu-si burtica.

- Cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur a mai venit cu o premiera. Eva Longoria a aparut pentru prima data la un eveniment de covorul roșu de cand a anunțat ca este insarcinata. Actrița a dat anunțul la sfarșitul lunii decembrie, chiar inainte cu cateva zile de Craciun ca este insarcinata cu primul…

- Acum cateva zile, celebrul star din „Neveste Disperate” anunța ca va avea un baiețel, fiind insarcinata in patru luni. Acum, grație unor fotografii obținute de paparazzi, avem ocazia sa vedem primele imagini cu ea insarcinata. Primele cadre cu ea insarcinata Eva Longoria e in culmea fericirii! Deși…

- Acum ca nu mai e niciun secret ca e insarcinata, sora lui Kim Kardashian nu mai simte nevoia sa-și ascunda burtica deja crescuta ori sa țina secret trimestru in care se afla. Așa se face ca, de Sarbatori, le-a daruit fanilor sai primele fotografii explicite cu burtica. Reacțiile au fost pe masura! Prima…