Stiri pe aceeasi tema

- Viata la tara pare sa ii priasca din plin lui Kim Kardashian! Vedeta a postat pe Internet poze cu sotul ei si trei din cei patru copii din Wyoming, chiar de la ferma recent cumparata cu 14 milioane de dolari.

- Cantareața Elena Ionescu se separa de partenerul ei de viața, Dragoș Stanciu. In luna martie a anului trecut, Elena Ionescu, fosta componenta a trupei Mandinga, dadea o veste incredibila, și anume ca s-a casatorit in mare secret. Elena Ionescu și-a unit destinul cu alesul inimii ei, Dragoș Stanciu.…

- Cristina Cioran este noua prezentatoare de la „Acces Direct”, dupa ce Simona Gherghe a intrat in concendiu de maternitate in urma cu cateva luni. Vedeta a acordat un interviu, in care a vorbit despre cariera, dar și despre relația cu tatal ei. „Da, asta cu cantatul am regretat-o toata viata mea. Nu…

- Acces Direct. A avut parte de multa fericire dar si de clipe grele in viata. A ajuns sa urasca perioada in care a fost insarcinata. Vica Blochina a facut marturisiri dureroase despre viata ei si despre momentul in care a ajuns in Romania.