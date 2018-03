Stiri pe aceeasi tema

- Mauro Morandi are parte de un rasarit auriu, in fiecare dimineața, in locul pe care el il numește „cel mai frumos din lume”. Barbatul enigmatic traiește pe insula Budelli din Arhipelagul Maddalena, ce aparține Italiei, inca din 1989, cand a decis sa paraseasca partea continentala a țarii pentru…

- Romana Canete, in varsta de 37 de ani, a fost data de gol de una dintre fiicele adolescente, care a gasit trupul unuia dintre bebelusi intr-o punga ascunsa in congelator. Tanara si-a anuntat tatal, iar barbatul a alertat polita din localitatea Louchats. Potrivit anchetatorilor, cei cinci bebelusi au…

- In urma cu ani, Andrei Gheorghe a facut un gest mai mult decat impresionant, in emisiunea pe care Teo Trandafir o prezenta cu Nuami Dinescu. A reușit sa scoata o suma importanta de bani de la Gigi Becali pentru a ajuta un copil. Jurnalistul Andrei Gheorghe nu a facut niciodata parada de lucrurile nobile…

- Dupa aceste episoade in care iarna isi face de cap, desi afara au dat deja primii muguri, ni se pare ca vara calduroasa e mult mai departe decat ne arata calendarul. In 1816, s-a inregistrat un record absolut, astfel ca in Europa a fost atat de frig in plina vara calendaristica incat nordul continentului…

- Senatorul PSD Constanta Stefan Mihu a trimis o interpelare prim ministrului Romaniei, Viorica Dancila, si ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in care solicita pozitia executivului in legatura cu proiectul "Plaja terapeuticaldquo;, singura plaja pentru persoanele cu dizabilitati. Va reamintim…

- Exercițiul multinațional Spring Storm 18, care se desfașoara in Dobrogea și in apele internaționale ale Marii Negre, și la care participa 1700 de militari romani și straini, include și o secvența spectaculoasa la poligonul Capu Midia.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a rapsuns vineri ironic la intrebarile privind ultimele informatii ale jurnalistilor de la Rise Project, potrivit carora este anchetat in Brazilia pentru spalare de bani.

- Politia din Marea Britanie a deschis o ancheta, dupa ce a descoperit trupurile unei intregi familii la o distanta de aproximativ 130 de kilometri departare de Londra, relateaza The Independent.

- Unul dintre cele mai vechi mesaje gasite intr-o sticla, scris in limba germana, a fost descoperit pe o plaja australiana la 132 de ani dupa ce sticla care il continea fusese aruncata peste bord in Oceanul Indian. Descoperirea a fost facuta de o australianca, Tonya Illman, in timp se plimba pe dunele…

- O familie cu doi copii a fost gasita moarta, in Marea Britanie. Mama a fost injugnhiata, tatal și copiii au fost gasiți morți pe o plaja. Polițiștii au deschis o ancheta. Tragedia s-a petrecut in orașul Twickenham, in apropiere de Londra. Un tata și cei doi copii ai sai, in varsta de 7 și 10 ani, au…

- Premierul britanic Thersa May l-a indemnat pe presedintele american Donald Trump, duminica, sa nu porneasca un razboi comercial, exprimandu-si ingrijorarile privind decizia de a impune tarife suplimentare la importurile de otel si aluminiu, relataza site-ul cotidianului The Independent.

- Cazul lui Sally Challen, femeia din Marea Britanie, care in 2011 si-a ucis sotul dupa 31 de ani de casatorie, ar putea stabili un precedent pentru femeile care sufera abuzuri domestice. Femeia a comis crima in urma anilor de tortura psihologica la care a fost supusa de catre sotul sau.…

- Judetul Constanta este sub avertizare cod portocaliu de ninsoare, ger si viscol. la malul marii a nins iar temperaturile din termometru au scazut semnficativ. Pe plaja din Mamaia valurile foarte mari fac spectacol. nbUnii temerari infrunta vremea severa pentru a surprinde imagini unice cu marea pe timp…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018. Elizabeth Swaney a ajuns la Pyeongchang in delegatia Ungariei, fiind primul schior ce reprezinta aceasta tara in proba de half-pipe. Proba de schi liber half-pipe presupune ca sportivii sa sara peste cele doua margini ale pistei si sa efectueze diferite trucuri acrobatice…

- Cand incepe Noul An Chinezesc 2018. Din punct de vedere astrologic va fi anul Cainelui de Pamant și va incepe pe 16 februarie. Fiecare an chinezesc iși primește numele in funcție de zodiacul chinezesc. Vineri, 16 februarie, China va celebra inceputul Noului An. Data se schimba anual in funcție de Calendarul…

- Fotbalistul Liam Miller, fost jucator la Manchester United și Celtic, a murit la varsta de 36 de ani, in urma unei scurte batalii cu cancerul pancreatic. In luna noiembrie, mijlocașul care a imbracat de 21 de ori tricoul naționalei Irlandei și a inscris un gol pentru echipa sa, a fost diagnosticat…

- Blanca Blanco, o cunoscuta actrita din Statele Unite, si-a facut recent aparitia pe o plaja unde a intors toate privirile barbatilor. Vedeta a surprins pe toata lumea cu tinuta ei extravaganta.

- Cetatenii din Marea Britanie s-au trezit in ce mai rece dimineata a acestei saptamani, dupa ce temperaturile au ajuns la -9 grade Celsius, scrie The Independent. Cele mai scazute temperaturi au...

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja…

- Ar putea sa va intereseze: Asistența medicala pe plaja 11.06.2010 CEV Satellite, la Mamaia ! 10.06.2010 CEV Satellite, la Constanța ! 14.06.2010 O noua descoperire macabra pe plaja Modern: un cadavru a fost gasit în apa, în apropierea digului. Din primele informații, cadavrul descoperit…

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost observat plutind in apropierea digului de nord al Plajei Modern, din Constanta, joi dimineata, de o persoana care a alertat autoritatile, informeaza...

- Un barbat sanatos tun a murit la spital din cauza unui aparat RMN. Medicii au facut o grava eroare. Un barbat a murit la spital din cauza unui aparat RMN. Rajesh a mers la un spital din Mumbai pentru a-si vizita mama. Femeia era supusa unei examinari intr-un cabinet in care se afla si un aparat RMN,…

- O tanara din Constanta risca o amenda cuprinsa intre 10.000 si 20.000 de lei dupa ce a intrat cu masina pe plaja si apoi in mare. Gestul femeii a fost surprins si facut public pe paginile de socializare.

- Un hotel de lux din Dublin, Irlanda a interzis accesul vedetelor de pe YouTube si Instagram, dupa ce unui influencer de 22 de ani i-a fost refuzata propunerea de a primi cazare gratuita timp de cinci nopti, iar aceasta a incercat sa porneasca un scandal in social media la primirea raspunsului, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, joi, castigatorii mult anticipatelor premii "Fake News", primele titluri vizate pe lista fiind ale postului CNN, cu cele mai multe mentionari, dar si ale cotidianului The New York Times, informeaza site-ul cotidianului The Independent.

- Dupa ce a fost surprinsa cu celulita peste masura, Ashley Graham a invatat cum sa ascunda imperfectiunile. Cunoscuta ca si model "plus-size", bruneta s-a rusinat cand si-a vazut fundul imperfect si a facut o sedinta foto pentru a le da tuturor peste nas.

- Harry Uzoka, un model în vârsta de 25 de ani, care colabora cu Zara si Mercedes, a fost înjunghiat mortal pe o strada din Londra. Moartea sa a cauzat un soc, întrucât tânarul era considerat „un simbol pentru baietii de culoare” din Marea Britanie.…

- Se știe ca ianuarie este luna in care cele mai multe vedete se afla in vacanța. De cateva zile libere are parte și Diana Ross, in varsta de 73 de ani. Vedeta a fost surprinsa de paparazzi, intr-o vacanța exotica.

- Stephen Hawking a vorbit, în cadrul unei conferințe, despre depresie, pe care o compara cu o gaura neagra. „Mesajul acestei prelegeri este ca gaurile negre nu sunt atât de negre precum sunt prezentate. Nu sunt închisori eterne, asa cum s-a crezut cândva. Lucrurile…

- Mai multi specialisti si celebritati au sugerat ca Oprah Winfrey ar putea candida la presedintie impotriva lui Donald Trump in 2020. Acesta din urma nu a luat in serios vestea si declara ca daca ar face-o, tot el ar castiga, relateaza The Independent.

- Zece mii de lei. Atat l-a costat pe un șofer turc o plimbare cu autoturismul, pe plaja din Constanta. Autoturismul barbatului a ramas blocat in nisip, iar un paznic din zona a chemat politia. Oamenii legii i-au reamintit ca circulatia autoturismelor este interzisa pe plaja si l-au amendat. In ciuda…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent, citat de Agerpres.

- Bianca Dragușanu poarta un costum de baie dungat, in alb și negru, și iși protejeaza fața cu o pereche de ochelari cu forma patrațoasa. Locul unde vedeta sta sa se bronzeze este și el extrem de interesant, parand sa fie un pat de plaja inconjurat de decorațiuni roșii. Bianca Dragusanu, despre…

- Un avion a reușit sa calatoreasca in timp, acesta decoland din Auckland, Noua Zeelanda in anul 2018 și a aterizat in Hawaii in 2017. Atfel, datorita diferențelor de fus orar, pasagerii au avut ocazia de a sarbatori trecerea in noul an de doua ori, potrivit The Independent. Zborul HA446, al…

- Emmanuel Mensah a fost un imigrant din Ghana care este considerat eroul incendiului izbucnit joi noaptea in cartierul Bronx din New York. El a salvat patru persoane din cladirea in flacari, iar cand s-a intors dupa a cincea a fost prins de capcana focului și și-a pierdut viața, scrie The Independent.…

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Rio de Janeiro asteapta trei milioane de oameni la festivitatile de Anul Nou pe celebra plaja Copacabana, a anuntat miercuri primaria, informeaza AFP.In anii anteriori, au fost prezenti in jur de doua milioane de oameni care au urmarit focurile de artificii pe plaja, aproape toti imbracati…

- Primaria din Rio de Janeiro a anuntat astazi ca spera la un public record de peste 3 milioane de persoane pe celebra plaja Copacabana pentru festivitatile de Anul Nou, in pofida problemele de securitate cu care se confrunta capitala turistica a Braziliei.