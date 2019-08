Prima piesă interactivă din România Majii tocmai a lansat primul videoclip interactiv din Romania, care iți ofera posibilitatea sa alegi ce artist sa continue piesa și care sa fie urmatoarea strofa. Piesa se numește “Burnout”, iar conceptul seamana cu modelul filmului Banndersnatch, produs de Netflix, care iți permite sa iei tu alegerile in locul personajului și chiar sa ajungi la un alt final al poveștii. Majii este un proiect independent, relativ nou in Romania; cea mai recenta lansare, piesa “Vrei raspunsuri”, este cea mai vizionata melodie de pe canal, cu peste 200.000 de vizualizari. “Burnout este o piesa, un videoclip și un… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

