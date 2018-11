Stiri pe aceeasi tema

- Primii fulgi de zapada care au cazut in New York in aceasta iarna au provocat haos in trafic si intarzieri ale mai multor curse aeriene, relateaza vineri Xinhua, scrie Agerpres.Ninsoarea, care a inceput joi dupa-amiaza, a cuprins toate cele cinci zone principale ale metropolei, iar stratul…

- Ninsoarea, care a inceput joi dupa-amiaza, a cuprins toate cele cinci zone principale ale metropolei, iar stratul de zapada a ajuns pana la 12,7 centimetri in Bronx, cel mai nordic cartier. Vremea extrema a perturbat activitatea pe Aeroportul Kennedy. Cursele programate sa aterizeze dupa-amiaza au…

- Primii fulgi de zapada care au cazut in New York in aceasta iarna au provocat haos in trafic si intarzieri ale mai multor curse aeriene, relateaza vineri Xinhua. Ninsoarea, care a inceput joi dupa-amiaza, a cuprins toate cele cinci zone principale ale metropolei, iar stratul de zapada…

- Vremea s-a schimbat radical. In zona montana damboviteana Padina -Pestera, iarna si-a intrat in drepturi. Ninge si viscoleste. Temperatura este de -1. De altfel, salvamontistii montani din Dambovita avertizeaza ca in aceste conditii este necesar sa se treaca atat la echipamentul, cat si la conduita…

- Vremea s-a schimbat radical . In zona montana damboviteana Padina- Pestera , iarna si-a intrat in drepturi . Ninge si viscoleste. Temperatura la aceasta ora este de -1. De altfel, salvamontistii montani din Dambovita avertizeaza ca in aceste conditii este necesar sa se treaca atat la echipamentul,…

- Iarna iși intra in drepturi și a acoperit Franța cu un strat de zapada de 40 de centimetri, creand haos pe șoselele mai multor localitați din centrul și sudul Franței, ceea ce a dus și la intreruperea furnizarii cu energie electrica in aproximativ 200.000 de locuinte, au anuntat marti autoritatile franceze,…

- Trafic inchis pe DN 1A, dupa ce doua TIR-uri au derapat din cauza zapezii (Video) Traficul este inchis pe DN 1A, pe ambele sensuri, dupa ce doua TIR-uri au derapat din cauza zapezii. Traficul a fost inchis, miercuri seara, la limita dintre judetele Prahova si Brasov, dupa ce doua TIR-uri au derapat…

- Traficul pe DN1A se desfasoara cu dificultate din cauza zapezii. Politia Prahova a impus restrictii de circulatie mai sus de Valeni. Masinile nu mai pot inainta din cauza TIR-urilor care au derapat.