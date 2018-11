Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un punct de vedere comunicat presei, ca nu a primit nici o comunicare oficiala, referitoare la inceperea urmaririi penale intr-un dosar al […]

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, sustine ca dupa ce solicitarea DNA pentru urmarirea sa penala va ajunge la Senat, aceasta va urma traseul procedural pe care il urmeaza oricare astfel de cerere. "Zilele acestea traim parca scenariul unei operatiuni ce s-ar putea intitula…

- "Pana in acest moment nu exista niciun fel de solicitare oficiala a DNA, care sa ma vizeze. Am vazut ca in massmedia, unde de obicei se scurg informatii din DNA, au aparut diverse comentarii care se centreaza pe asa-numitul dosar Micriosoft. Nu e prima oara cand in spatiul public apar astfel de zvonuiri…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat miercuri ca Guvernul nu a efectuat nicio plata in contul licentelor Microsoft in timpul mandatul sau de premier, precizand ca nu a primit nicio comunicare oficiala referitoare la inceperea urmaririi penale intr-un dosar al…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la cererea de urmarire penala care ar fi fost emisa pe numele sau ca nu a primit nicio instiintare. In spatiul public au aparut informatii ca s-ar fi cerut urmarirea sa penala in dosarul Microsoft.

- Parchetul General a trimis Senatului o solicitare de incuviintare a inceperii urmaririi penale pentru Calin Popescu Tariceanu. Seful Senatului este acuzat de luare de mita. Oficial, purtatorul de cuvant al Parchetului a declarat ca exista o cerere a DNA privind un senator, fara a preciza numele, acuzatia…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la cererea de urmarire penala care ar fi fost emisa pe numele sau ca nu a primit nicio inștiințare. STIRIPESURSE.RO a publicat informația ca s-ar fi cerut urmarirea sa penala in dosarul Microsoft.Procurorii…

- Vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, aflat in vizita in Romania in perioada 18-20 septembrie, se intalneste miercuri cu seful statului, Klaus Iohannis, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu premierul Viorica Dancila. Miercuri…